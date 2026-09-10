La inflación de agosto fue del 1,7%

Por su parte, Salud anotó un incremento del 1,9% debido a las actualizaciones periódicas en los planes de medicina privada, en tanto que Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 1,8%, destacándose un fuerte salto estacional en las frutas (12,5%) y el pan (2,3%), compensado en parte por una leve caída del 0,1% en las carnes.

El índice de precios reportado por IDECBA muestra una desaceleración respecto al 2,9% registrado en julio 2026, lo que constituye el registro mensual más bajo en el último año.