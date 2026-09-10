La inflación de agosto fue del 1,7%
De acuerdo a lo revelado por el Indec, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró un leve descenso y acumula 33,5% interanual.
En la tarde de este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que la inflación de agosto se ubicó en un 1,7%, desacelerándose considerablemente en relación al 2,1% que se registró en julio. Por supuesto, este es un dato que celebra el Gobierno, aunque sigue alejando de la inflación "cero" prometida.
Cabe señalar que el organismo también remarcó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un 33,5% interanual, mientras que se refleja un 21,3% en lo que va del año.
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires durante agosto fue igual a la inflación a nivel país
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires durante agosto de 2026 registró una variación del 1,7% mensual, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).
De esta manera, el índice de precios acumuló una suba del 21,5% en los primeros ocho meses del año, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,3%.
En tanto, entre los rubros que más aumentaron está Vivienda, agua, electricidad y gas, que lideró las subas con un incremento del 2,6%, impulsado fundamentalmente por los gastos comunes (expensas) y alquileres.
Por su parte, Salud anotó un incremento del 1,9% debido a las actualizaciones periódicas en los planes de medicina privada, en tanto que Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 1,8%, destacándose un fuerte salto estacional en las frutas (12,5%) y el pan (2,3%), compensado en parte por una leve caída del 0,1% en las carnes.
El índice de precios reportado por IDECBA muestra una desaceleración respecto al 2,9% registrado en julio 2026, lo que constituye el registro mensual más bajo en el último año.
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