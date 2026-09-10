Walter Maciel declaró que Loan Peña fue atropellado: "Los responsables son Pérez, Caillava y Laudelina"

El excomisario aseguró que hacia las 17.30 se comunicó con el fiscal para contarle lo ocurrido y que, cuando empezó a oscurecer, solicitó refuerzos de 32 dependencias policiales tanto de Corrientes capital como de otras localidades.

La hipótesis de Maciel sobre la desaparición de Loan Peña

Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Laudelina Peña

Maciel declaró que Loan fue víctima de “un atropellamiento, levantamiento y posterior ocultamiento” y apuntó directamente contra tres de los acusados: “Para mí, con la investigación realizada, los responsables directos son Pérez, Caillava y Laudelina Peña”

Maciel explicó que llegó a esa conclusión a partir del análisis de las pruebas reunidas durante la investigación. “Estoy plenamente convencido de que esto es un atropellamiento, posterior levantamiento y ocultamiento de Loan Danilo Peña”, aseguró.

El excomisario también sostuvo que la tía del nene habría tenido conocimiento de lo ocurrido desde el momento del hecho y la cuestionó por sus distintas declaraciones. “Lo que sí sé, y no tengo duda, que el hecho fortuito del 13 de junio, la señora Laudelina Peña ya sabía”, afirmó.

Laudelina Peña

Además, señaló que la mujer habría participado en la colocación del botín de Loan, junto con Pérez y Caillava. En ese sentido, le pidió que revele qué ocurrió con el menor: “Si yo estoy sufriendo, muchas personas están sufriendo. Poné un poquito de empatía y corazón con esto y decí qué es lo que pasó”.

“La que desvió la investigación fue Laudelina Peña. Esta mujer tenía una participación activa vendiendo humo. Quiero ser claro: ni siquiera la madre me rompía tantos las guindas con información falsa, como esta mujer”, agregó. “Tengo fe y esperanza y se va a descubrir qué pasó con su hijo”, le dijo Maciel a María Noguera, la mamá de Loan.

Maciel negó haber participado del hecho

Frente a las acusaciones que pesan sobre él, Maciel rechazó haber sabido de antemano lo que iba a ocurrir y sostuvo que no tuvo participación en el presunto ocultamiento del menor.

“Yo no sabía que iba a haber un atropellamiento. Yo no sabía que iban a levantar a Loan y que lo iban a ocultar hasta el día de hoy, 10 de septiembre”, afirmó.

También defendió su actuación durante las primeras horas de la búsqueda y aseguró que su intervención estuvo orientada a esclarecer la desaparición. “No favorecí a nadie”, sostuvo, y agregó que, en ese momento, se buscaba a un niño perdido.

Maciel también desvinculó de lo ocurrido a Ramírez, Benítez y Millapi: “No tienen nada que ver”, afirmó. Además, insistió en que la hipótesis que considera respaldada por las pruebas es la de un atropellamiento seguido del levantamiento y ocultamiento de Loan.