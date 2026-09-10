Dónde dirigirá Walter Samuel tras dejar el cuerpo técnico de Lionel Scaloni

No será un terreno totalmente desconocido para él. Además de su vasta trayectoria como futbolista estelar en clubes de la talla del Inter de Milán y la Roma, el Muro ya cuenta con antecedentes en cuerpos técnicos europeos, tras sus etapas como colaborador en el propio Inter y en el FC Lugano de Suiza antes de sumarse al proyecto de la Selección a mediados de 2018.