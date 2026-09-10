Dónde dirigirá Walter Samuel tras dejar el cuerpo técnico de Lionel Scaloni
El Muro tomó la decisión de cerrar su etapa de ocho años como ayudante de campo en la Albiceleste para dar el salto definitivo como DT principal. ¿Dónde?
El ciclo más glorioso de la Selección Argentina en el último tiempo empieza a reconfigurar sus fichas. Tras confirmarse que transita sus últimos meses como integrante del cuerpo técnico nacional, Walter Samuel ya definió cuál será el próximo gran paso de su carrera profesional. Luego de ocho años al lado de Lionel Scaloni, el Muro decidió lanzar su camino en solitario y convertirse en director técnico principal apenas concluya su contrato con la AFA en diciembre.
La noticia sacudió los pasillos del predio de Ezeiza, donde el exfutbolista era considerado una pieza indispensable dentro de la estructura táctica, especialmente en la solidez defensiva del equipo. Sin embargo, el deseo del exdefensor de asumir el liderazgo absoluto de un proyecto terminó pesando más a la hora de proyectar su futuro en los bancos de suplentes.
Walter Samuel, la Selección Argentina y su nuevo destino
Con la meta de dar este salto estratégico, la intención prioritaria del estratega es iniciar su primera experiencia como DT de un primer equipo directamente en el fútbol europeo. Aunque todavía no trascendieron nombres de clubes específicos ni ofertas formales sobre la mesa, Samuel confía en que su brillante recorrido en la Albiceleste —donde cosechó títulos mundiales y continentales— funcionará como una carta de presentación de enorme peso en el mercado del Viejo Continente.
No será un terreno totalmente desconocido para él. Además de su vasta trayectoria como futbolista estelar en clubes de la talla del Inter de Milán y la Roma, el Muro ya cuenta con antecedentes en cuerpos técnicos europeos, tras sus etapas como colaborador en el propio Inter y en el FC Lugano de Suiza antes de sumarse al proyecto de la Selección a mediados de 2018.
De esta manera, el cuerpo técnico que lidera Scaloni perderá a uno de sus pilares más respetados para lo que viene. Samuel iniciará el armado de su propio grupo de trabajo con el objetivo de trasladar todo lo aprendido en la era más dorada del seleccionado nacional a su incipiente carrera en las ligas europeas.
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