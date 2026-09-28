Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Bélgica vs. Francia por Internet

Los "Galos", por su parte, llegan a este encuentro después de vencer por la mínima a Turquía con un gol de Kylian Mbappé. El partido, disputado en el Kocaeli Stadyumu, también significó el estreno de Zinedine Zidane como entrenador del seleccionado francés, quien comenzó su ciclo luego de la salida de Didier Deschamps tras el Mundial de 2026.