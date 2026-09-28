Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Bélgica vs. Francia por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Bélgica vs. Francia por la Liga de las Naciones de la UEFA.
Bélgica y Francia chocan este lunes, desde las 15:45 (hora argentina), en el King Baudouin Stadium de Bruselas, en la continuidad de la segunda fecha del Grupo A1 de la Liga de las Naciones de la UEFA. El encuentro lo televisa Disney+, plataforma que cuenta con los derechos del certamen europeo.
El seleccionado dirigido por Mark van Bommel intentará hacerse fuerte como local y conseguir su segunda victoria consecutiva, ya que viene de superar a Italia por 2-0 en el debut con goles de Mika Godts y Dodi Lukébakio.
Los "Galos", por su parte, llegan a este encuentro después de vencer por la mínima a Turquía con un gol de Kylian Mbappé. El partido, disputado en el Kocaeli Stadyumu, también significó el estreno de Zinedine Zidane como entrenador del seleccionado francés, quien comenzó su ciclo luego de la salida de Didier Deschamps tras el Mundial de 2026.
El ex DT del Real Madrid asumió el cargo después de que Deschamps estuviera al frente de Francia durante 14 años. Bajo su conducción, conquistó el Mundial de Rusia 2018, alcanzó la final de Qatar 2022 y se quedó con el cuarto puesto de la última Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá.
Formaciones de Bélgica vs. Francia por la Liga de las Naciones de la UEFA
- Bélgica: Senne Lammens; Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper, Timothy Castagne; Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Nicolas Raskin; Charles De Ketelaere, Mika Godts, Diego Moreira. DT: Mark van Bommel.
- Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano, Adrien Truffert; Manu Koné, Adrien Rabiot, Rayan Cherki; Michael Olise, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé. DT: Zinedine Zidane.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Bélgica vs. Francia
La televisación del encuentro estará a cargo de Disney+, plataforma de streaming que posee los derechos para transmitir la Liga de Naciones de la UEFA.
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