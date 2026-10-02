Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Independiente vs. Instituto por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente vs. Instituto por el Torneo Clausura.
Independiente e Instituto juegan este viernes, desde las 19.15, en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en el marco de la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y tendrá a Hernán Mastrángelo como árbitro principal, mientras que José Carreras estará a cargo del VAR.
El conjunto dirigido por Jadson Viera viene de vencer 2-1 a Unión y se ubica con 17 puntos en su zona. Además, intentará aprovechar el partido en Avellaneda para volver a ganar como local después de cuatro encuentros, ya que su último triunfo en esa condición fue ante Newell's por la segunda fecha del torneo.
El duelo será importante para Independiente, que tendrá enfrente al líder de la Zona A y buscará aprovechar la localía para dar un paso importante en la pelea por los playoffs.
Por su parte, Instituto llega como líder de la Zona A, con 22 puntos, y buscará consolidarse en lo más alto del grupo. La "Gloria" viene de vencer 3-1 a Talleres en el clásico cordobés y buscará extender su buen momento para mantenerse en la pelea por la clasificación a los octavos de final.
Formaciones de Independiente vs. Instituto por el Torneo Clausura - Zona A
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Lautaro Millán, Santiago Montiel, Josías Palais; y Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.
- Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Independiente vs. Instituto
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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