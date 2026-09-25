Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Turquía vs. Francia por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Turquía vs. Francia por la Liga de las Naciones de la UEFA.
Turquía y Francia chocan este viernes, desde las 15:45 (hora argentina), en el estadio Kocaeli Stadyumu, por la primera fecha del Grupo A1 de la Liga de las Naciones de la UEFA. El encuentro se podrá seguir por Disney+, plataforma de streaming que posee los derechos televisivos del torneo.
El conjunto turco debutará como local en esta edición, luego de haber quedado eliminado en la fase de grupos del Mundial 2026. Durante el certamen desarrollado en Estados Unidos, México y Canadá, el elenco comandado por Vincenzo Montella sumó una victoria ante Estados Unidos y cayó frente a Australia y Paraguay.
Por su parte, Francia iniciará una nueva etapa bajo la conducción de Zinedine Zidane, quien asumió como DT tras la salida de Didier Deschamps, que estuvo al frente del seleccionado durante 14 años. Durante su ciclo, dirigió cuatro Mundiales: fue campeón en 2018, subcampeón en 2022 y alcanzó los cuartos de final en 2014.
En su última participación, en el Mundial 2026, Francia llegó hasta las semifinales, donde cayó ante España, y luego perdió frente a Inglaterra en el partido por el tercer puesto, por lo que terminó en el cuarto lugar.
Formaciones de Turquía vs. Francia por la Liga de las Naciones de la UEFA
- Turquía: Uurcan Çakr; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu; Ismail Yüksek, Orkun Kökçü; Arda Güler, Irfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoglu; Baris Alper Ylmaz. DT: Vincenzo Montella.
- Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Adrien Truffert; Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery; Michael Olise, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé. DT: Zinedine Zidane.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Turquía vs. Francia
La televisación del encuentro estará a cargo de Disney+, plataforma de streaming que posee los derechos para transmitir la Liga de Naciones de la UEFA.
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