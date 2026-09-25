Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Turquía vs. Francia por Internet

Por su parte, Francia iniciará una nueva etapa bajo la conducción de Zinedine Zidane, quien asumió como DT tras la salida de Didier Deschamps, que estuvo al frente del seleccionado durante 14 años. Durante su ciclo, dirigió cuatro Mundiales: fue campeón en 2018, subcampeón en 2022 y alcanzó los cuartos de final en 2014.