Boca vs. Unión por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Unión viene de caer ante Independiente en el 15 de Abril.

Por su parte, Unión llega después de perder 2-1 ante Independiente en Santa Fe y ocupa el noveno puesto de la Zona A, con 13 puntos. El equipo santafesino acumula cuatro triunfos, un empate y cinco derrotas en el Clausura, y buscará dar el golpe en La Bombonera para volver a acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final.