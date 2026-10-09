Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Instituto vs. Boca por Internet

Instituto y Boca se miden este viernes, desde las 19.30, en el Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro, que se presenta como el plato fuerte de la jornada, será televisado por TNT Sports y tendrá a Leandro Rey Hilfer como juez principal, mientras que Yamil Possi estará en el VAR.