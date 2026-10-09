Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Instituto vs. Boca por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Instituto vs. Boca por el Torneo Clausura.
Instituto y Boca se miden este viernes, desde las 19.30, en el Mario Alberto Kempes, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro, que se presenta como el plato fuerte de la jornada, será televisado por TNT Sports y tendrá a Leandro Rey Hilfer como juez principal, mientras que Yamil Possi estará en el VAR.
La "Gloria" es uno de los equipos más regulares del certamen y viene de golear 4-1 a Independiente en Avellaneda, resultado que le permitió alcanzar los 25 puntos y mantenerse como único líder de la Zona A. Además, acumula tres victorias consecutivas y buscará extender su buen presente ante uno de los principales candidatos a avanzar a los playoffs.
El "Xeneize", que viene de superar 3-0 a Unión en La Bombonera, suma 20 unidades y ocupa el cuarto puesto de la zona, a cinco puntos de Instituto. Por este motivo, buscará una victoria en tierras cordobesas que le permitiría reducir la diferencia y meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares.
Para este compromiso, Rodolfo Arruabarrena volverá a contar con Álvaro Montero, quien se reincorporará al plantel luego de su participación con la Selección de Colombia durante la fecha FIFA. Luego de este encuentro, Boca volverá a enfocarse en la Copa Sudamericana, ya que el martes 13 recibirá a Vasco da Gama por el partido de ida de las semifinales.
Formaciones de Instituto vs. Boca por el Torneo Clausura - Zona A
- Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
- Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Rodrigo Battaglia, Santiago Ascacibar; Carlos Palacios; Sebastián Villa y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Instituto vs. Boca
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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