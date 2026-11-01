Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Lanús vs. Gimnasia de Mendoza por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Lanús vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura.
Lanús y Gimnasia de Mendoza chocan este domingo, desde las 20.45, en el Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por TNT Sports, contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y tendrá a Adrián Franklin a cargo del VAR.
El "Granate" afronta este compromiso con la intención de hacerse fuerte en condición de local para asegurar su participación en los octavos de final del certamen. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino empató 1-1 ante Banfield en el clásico del Sur y lleva siete partidos consecutivos sin perder, con cinco victorias y dos empates.
Por otro lado, el "Lobo" mendocino se encuentra en el séptimo escalón de la Zona A con 20 puntos, también dentro de los puestos de playoffs. El conjunto dirigido por Darío Franco viene de caer 2-1 ante Platense en Mendoza y buscará recuperarse fuera de casa para seguir dentro de los ocho mejores de su zona.
Formaciones de Lanús vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura - Zona A
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Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Matías Sepúlveda, Lucas Besozzi; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.
Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Matías Recalde, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Luciano Paredes; Fermín Antonini, Esteban Fernández; Facundo Lencioni, Julián Ceballos, Luciano Cingolani; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Lanús vs. Gimnasia de Mendoza
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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