Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Platense vs. Central Córdoba por Internet

El "Calamar" llega a este compromiso luego de conseguir una histórica clasificación a la final de la Copa Argentina. El equipo dirigido por Martín Palermo venció a Atlético Tucumán por penales, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, y se convirtió en el primer finalista del certamen, donde espera por el ganador entre Banfield y Boca.