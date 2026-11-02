Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Platense vs. Central Córdoba por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Platense vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura.
Platense recibe a Central Córdoba este lunes, desde las 19, en el estadio Ciudad de Vicente López, en el marco de la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será transmitido por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo.
El "Calamar" llega a este compromiso luego de conseguir una histórica clasificación a la final de la Copa Argentina. El equipo dirigido por Martín Palermo venció a Atlético Tucumán por penales, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, y se convirtió en el primer finalista del certamen, donde espera por el ganador entre Banfield y Boca.
Sin embargo, ahora debe concentrarse en el campeonato local, donde necesita conseguir una victoria y esperar otros resultados para mantener sus posibilidades de clasificarse a los octavos de final. Hasta el momento, ocupa el puesto 12 de la Zona A, con 14 puntos.
Por su parte, el "Ferroviario" suma 10 unidades y se ubica en el puesto 14 de la Zona A, por lo que ya no tiene posibilidades matemáticas de avanzar a los playoffs. Con dos victorias, cuatro empates y ocho derrotas, buscará sumar en Vicente López para cerrar el campeonato de la mejor manera posible.
Formaciones de Platense vs. Central Córdoba por el Torneo Clausura - Zona A
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Mateo Mendia, Juan Saborido; Martín Barrios, Iván Gómez; Nicolás Retamar, Bautista Merlini, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, José Gómez, Alejandro Maciel, Juan Pablo Cáceres; Matías Vera, Lucas González; Luis Angulo, Marco Iacobellis, Diego Barrera; Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Platense vs. Central Córdoba
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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