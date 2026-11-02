A qué hora empieza el paro nacional que afectará el transporte público en la previa del fin de semana largo

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, apuntó directamente contra los responsables económicos del Gobierno: "Caputo y Sturzenegger nunca se subieron a un avión de línea. ¿Qué pueden saber ellos de seguridad aérea?".

El reclamo central radica en un profundo desfinanciamiento operativo. Según el sindicato, aeropuertos como el Brigadier Mayor César Raúl Ojeda (San Luis) y El Pucú (Formosa) ya sufrieron salidas de servicio por graves fallas mecánicas en sus autobombas. El pliego de reclamos detalla:

Falta de ambulancias operativas y carencia de insumos sanitarios para emergencias.

Falta de extintores y agentes ignífugos en las terminales.

Ausencia de equipos de protección personal adecuados para los trabajadores.

El documento sindical advierte que, a pesar de que la tasa aérea que abonan los pasajeros genera una recaudación estimada de $220.000 millones anuales, menos del 10% de esos fondos se destina al fortalecimiento operativo y salarial, contraviniendo recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Autoridad Federal de Aviación de Estados Unidos.

"El desfinanciamiento del sistema aerocomercial ha llegado al punto de poner en riesgo la vida de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros. Cada vuelo suspendido o demorado será responsabilidad del Gobierno", sentenció Aguiar, exigiendo auditorías e inspecciones integrales urgentes.