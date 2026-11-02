A qué hora empieza el paro nacional que afectará el transporte público en la previa del fin de semana largo
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional a la japonesa, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en el Aeroparque Jorge Newbery.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó una jornada de protesta en el sector aerocomercial para el viernes 6 de noviembre. La medida de fuerza incluirá una retención de tareas y un esquema de "paro nacional a la japonesa" que afectará directamente los cronogramas de vuelo de cara al fin de semana.
Cómo y desde qué hora será el "paro a la japonesa"
La retención de tareas afectará la operatividad desde el inicio de los turnos de la jornada del viernes. Además, la modalidad de "paro a la japonesa" se concentrará de manera específica en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en el Aeroparque Jorge Newbery.
Este esquema de protesta consiste en realizar un control y fiscalización extrema y minuciosa de todas las aeronaves, equipos de rampa, obras, pistas, calles de rodaje y cualquier actividad vinculada a la seguridad operacional. Esta aplicación a reglamento y sobre-ejecución de los protocolos de revisión ralentizará significativamente la actividad habitual, ocasionando un efecto cascada de demoras y cancelaciones.
Durante la vigencia de la medida, el gremio notificó a la Secretaría de Trabajo que solo se garantizará la asistencia para vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y de traslado de órganos.
Los motivos: fallas de seguridad y desfinanciamiento
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Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, apuntó directamente contra los responsables económicos del Gobierno: "Caputo y Sturzenegger nunca se subieron a un avión de línea. ¿Qué pueden saber ellos de seguridad aérea?".
El reclamo central radica en un profundo desfinanciamiento operativo. Según el sindicato, aeropuertos como el Brigadier Mayor César Raúl Ojeda (San Luis) y El Pucú (Formosa) ya sufrieron salidas de servicio por graves fallas mecánicas en sus autobombas. El pliego de reclamos detalla:
- Falta de ambulancias operativas y carencia de insumos sanitarios para emergencias.
- Falta de extintores y agentes ignífugos en las terminales.
- Ausencia de equipos de protección personal adecuados para los trabajadores.
El documento sindical advierte que, a pesar de que la tasa aérea que abonan los pasajeros genera una recaudación estimada de $220.000 millones anuales, menos del 10% de esos fondos se destina al fortalecimiento operativo y salarial, contraviniendo recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la Autoridad Federal de Aviación de Estados Unidos.
"El desfinanciamiento del sistema aerocomercial ha llegado al punto de poner en riesgo la vida de los trabajadores, las tripulaciones y los pasajeros. Cada vuelo suspendido o demorado será responsabilidad del Gobierno", sentenció Aguiar, exigiendo auditorías e inspecciones integrales urgentes.
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