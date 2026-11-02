AFA difundió los audios del VAR de las rojas a Martínez Quarta y Montiel en el Superclásico
La Liga Profesional dio a conocer las conversaciones entre Nicolás Ramírez y Silvio Trucco por las dos expulsiones que recibió el Millonario ante el Xeneize.
La victoria de Boca frente a River en el Superclásico estuvo marcada por la polémica arbitral y las dos expulsiones que sufrió el conjunto visitante. Horas después del encuentro, la AFA publicó los audios del VAR correspondientes a las salidas de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, con las comunicaciones entre Nicolás Ramírez, árbitro principal, y Silvio Trucco, encargado de la tecnología desde Ezeiza.
Las dos decisiones tuvieron lugar en momentos diferentes del partido y dejaron al Millonario con nueve futbolistas. La primera se produjo durante el inicio del encuentro, mientras que la segunda llegó en el tramo final del segundo tiempo.
El audio del VAR que terminó con la expulsión de Martínez Quarta
La primera tarjeta roja ocurrió a los siete minutos. Después de un pase elevado de Santiago Ascacíbar, Miguel Merentiel quedó en condiciones de avanzar hacia el arco defendido por Santiago Beltrán, pero Lucas Martínez Quarta lo sujetó para impedir que continuara la jugada. En primera instancia, Ramírez no advirtió la infracción.
Sin embargo, una vez que la pelota salió del campo, recibió el llamado desde la cabina del VAR para revisar la acción. "Hay una sujeción con los dos brazos", señaló Trucco durante la comunicación. "Eso no lo observo en el campo de juego", respondió el árbitro principal antes de acercarse al monitor.
Después de analizar las imágenes, Ramírez cambió su determinación inicial y explicó el motivo de la expulsión: "Observo que el defensor comete una infracción sujetándolo al delantero en una clara oportunidad manifiesta de gol".
Luego confirmó: "Voy a modificar mi decisión inicial. Mi decisión final va a ser: tiro libre directo a favor del equipo local y expulsión al jugador visitante por sujeción e impedir una situación manifiesta de gol". De esta manera, la visita quedó con diez jugadores cuando apenas se habían disputado los primeros minutos del Superclásico.
¿Qué dijeron los árbitros sobre la roja a Gonzalo Montiel?
La segunda expulsión se produjo a los 34 minutos del complemento. En esa oportunidad, Lautaro Blanco recibió la pelota por el sector izquierdo y, cuando intentaba avanzar, fue derribado desde atrás por Gonzalo Montiel.
Ramírez mostró la tarjeta roja directamente, aunque la decisión también fue analizada por los integrantes del VAR para confirmar que la sanción correspondía. Gastón Suárez, encargado del AVAR, respaldó la determinación del árbitro: "Para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo". Enseguida, agregó: "Impetuosidad alta, fuerza alta, intensidad alta, pierna extendida".
Trucco también coincidió con la interpretación de la jugada y detalló los motivos por los que consideraba correcta la expulsión: "Pierna extendida, tiene fuerza, tiene intensidad, el contacto es en la zona blanda del tobillo con los tapones y hay una torsión del tobillo". "Pudo provocar una lesión", concluyó Suárez.
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