AFA difundió los audios del VAR de las rojas a Martínez Quarta y Montiel en el Superclásico

Luego confirmó: "Voy a modificar mi decisión inicial. Mi decisión final va a ser: tiro libre directo a favor del equipo local y expulsión al jugador visitante por sujeción e impedir una situación manifiesta de gol". De esta manera, la visita quedó con diez jugadores cuando apenas se habían disputado los primeros minutos del Superclásico.

¿Qué dijeron los árbitros sobre la roja a Gonzalo Montiel?

La segunda expulsión se produjo a los 34 minutos del complemento. En esa oportunidad, Lautaro Blanco recibió la pelota por el sector izquierdo y, cuando intentaba avanzar, fue derribado desde atrás por Gonzalo Montiel.

Ramírez mostró la tarjeta roja directamente, aunque la decisión también fue analizada por los integrantes del VAR para confirmar que la sanción correspondía. Gastón Suárez, encargado del AVAR, respaldó la determinación del árbitro: "Para mí es perfecta la roja. Va a buscar el tobillo". Enseguida, agregó: "Impetuosidad alta, fuerza alta, intensidad alta, pierna extendida".

Trucco también coincidió con la interpretación de la jugada y detalló los motivos por los que consideraba correcta la expulsión: "Pierna extendida, tiene fuerza, tiene intensidad, el contacto es en la zona blanda del tobillo con los tapones y hay una torsión del tobillo". "Pudo provocar una lesión", concluyó Suárez.