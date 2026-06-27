Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO RD Congo vs. Uzbekistán por internet
El seleccionado congoleño busca un triunfo que le permita soñar con los dieciseisavos de final del certamen. Descubrí todos los detalles en la nota.
República Democrática del Congo y Uzbekistán juegan este sábado, desde las 20:30 (hora de Argentina), en Atlanta, por la tercera y última fecha del Grupo K del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y Telefe y no será necesario acceder al pack de fútbol ni a plataformas como Pelota Libre o Magis TV.
El seleccionado congoleño llega con un punto, tras igualar 1 a 1 con Portugal y caer por la mínima (1-0) ante Colombia, por lo que necesita ganar para mantener chances de avanzar, ya sea como segundo de la zona o como uno de los mejores terceros.
El elenco comandado por Fabio Cannavaro, en cambio, perdió sus dos presentaciones (3 a 1 ante Colombia y 5 a 0 frente a Portugal), no sumó unidades y quedó sin margen de error si quiere avanzar a los dieciseisavos de final.
En cuanto a los antecedentes, será un duelo entre dos selecciones con escasa experiencia mundialista. El combinado africano disputa su segunda Copa del Mundo y la primera desde 1974, cuando participó bajo el nombre de Zaire y fue eliminada en la fase de grupos. Uzbekistán, por su parte, está jugando el primer Mundial de su historia.
Cómo ver en vivo RD Congo vs. Uzbekistán, sin Magis TV ni Pelota libre.
La televisación estará a cargo de DSports y Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
Formaciones de RD Congo vs. Uzbekistán por el Mundial 2026
RD Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Sadiki, Moutoussamy; Yoane Wissa, Kayembe, Elia (o Diangana); Bakambu. DT: Sébastien Desabre.
Uzbekistán: Nematov; Alizhonov, Ashurmatov, Khusanov, Abdullaev, Sayfiev; Fayzullayev, Shukurov, Hamrobekov, O'Runov; Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.
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