Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs Blooming por Internet
Se juega este miércoles un partido clave entre River y Blooming, por la Copa Sudamericana 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
River cierra su primer semestre del año en el plano internacional con una misión clara: lamerse las heridas y sellar el boleto directo a los octavos de final. Este miércoles, desde las 21:30, el Millonario recibirá a Blooming de Bolivia en el Estadio Monumental por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026.
El equipo comandado por Eduardo Coudet busca cambiar de página de inmediato tras el durísimo golpe del último domingo, donde perdió de manera increíble la final del Torneo Apertura ante Belgrano de Córdoba por 3-2.
¿Qué necesita River para avanzar como líder?
A pesar del sinsabor a nivel doméstico, el panorama continental de River es sumamente favorable de cara a la definición de la zona:
-
Si gana o empata: Se asegurará el primer puesto del Grupo H sin depender de nadie. Esto le dará el pase directo a los octavos de final, evitando tener que jugar los siempre complejos playoffs contra los terceros de la Copa Libertadores.
Si pierde: Aún tiene altas chances de clasificar, ya que solo quedaría eliminado si cae ante el conjunto boliviano y, en simultáneo, Carabobo golea a Bragantino venciéndolo en la diferencia de gol.
El rival de turno llega como el escenario ideal para recuperar la confianza: Blooming marcha último en la zona con apenas un punto y ya se encuentra matemáticamente eliminado del certamen.
El "Chacho" Coudet se vio obligado a armar un rompecabezas para configurar el once inicial debido a una enorme cantidad de lesionados y convocados a las selecciones. Sebastián Driussi (esguince de rodilla) y Matías Viña (quien ya se sumó a la Selección de Uruguay de cara a la Copa del Mundo) están completamente descartados.
A ellos se suman las ausencias por precaución de Marcos Acuña, Aníbal Moreno, Juan Fernando Quintero y Gonzalo Montiel (este último recuperándose a contrarreloj de un desgarro tras ser ratificado en la consideración de Lionel Scaloni). En contrapartida, la gran noticia es el regreso al arco del juvenil Santiago Beltrán, citación de último momento a la Mayor, quien ya cumplió su fecha de suspensión. Además, en la delantera estará la gran aparición del momento, Joaquín Freitas, recientemente convocado por Scaloni para la gira previa de la Selección Argentina.
Las probables formaciones de River y Blooming
-
River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Blooming: Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila, José María Carrasco; Juan Mercado, Auli Oliveros; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza; Anthony Vásquez. DT: Carlos Bustos.
Cómo ver en vivo River vs Blooming
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario