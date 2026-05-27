Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs Blooming por Internet

El "Chacho" Coudet se vio obligado a armar un rompecabezas para configurar el once inicial debido a una enorme cantidad de lesionados y convocados a las selecciones. Sebastián Driussi (esguince de rodilla) y Matías Viña (quien ya se sumó a la Selección de Uruguay de cara a la Copa del Mundo) están completamente descartados.

A ellos se suman las ausencias por precaución de Marcos Acuña, Aníbal Moreno, Juan Fernando Quintero y Gonzalo Montiel (este último recuperándose a contrarreloj de un desgarro tras ser ratificado en la consideración de Lionel Scaloni). En contrapartida, la gran noticia es el regreso al arco del juvenil Santiago Beltrán, citación de último momento a la Mayor, quien ya cumplió su fecha de suspensión. Además, en la delantera estará la gran aparición del momento, Joaquín Freitas, recientemente convocado por Scaloni para la gira previa de la Selección Argentina.

facundo colidio

Las probables formaciones de River y Blooming

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Blooming: Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila, José María Carrasco; Juan Mercado, Auli Oliveros; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza; Anthony Vásquez. DT: Carlos Bustos.

Cómo ver en vivo River vs Blooming

La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.