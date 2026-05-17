Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Argentinos vs Belgrano por Internet
Se juega este domingo un duelo clave entre Argentinos y Belgrano por un lugar en la final. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular
Argentinos Juniors y Belgrano se enfrentarán este domingo desde las 17:00 horas en el estadio Diego Armando Maradona, bajo el arbitraje de Nazareno Arasa y con Lucas Novelli a cargo del VAR. El encuentro contará con la transmisión en vivo de TNT Sports y ESPN Premium.
El conjunto dirigido por Nicolás Diez selló su clasificación a las semifinales tras dejar en el camino a Huracán en los cuartos de final, imponiéndose por 1-0 gracias a un gol de cabeza de Tomás Molina en el inicio del tiempo suplementario. Previamente, en los octavos de final, el Bicho había vencido por 2-0 a Lanús con tantos de Francisco Álvarez y Alan Lescano.
Argentinos hace de La Paternal una verdadera fortaleza: de los últimos 25 partidos disputados en su estadio, el local cosechó 17 victorias, 6 empates y tan solo 2 derrotas. Gracias a su tercer puesto en la Zona B con 29 puntos, se ganó el derecho de albergar esta semifinal en su casa.
El Pirata arriba a esta instancia en un gran momento tras superar un bache de resultados en la fase regular. Clasificó quinto en la Zona B con 26 unidades y, en los octavos de final, eliminó a Talleres en el clásico cordobés disputado en el Mario Alberto Kempes por 1-0, con gol de Francisco González Metilli. En los cuartos de final, venció 2-0 a Unión en Alberdi con anotaciones de Adrián Sánchez y Ramiro Hernandes. Para este compromiso decisivo, el entrenador Ricardo Zielinski recuperará a su centrodelantero de referencia, Lucas Passerini, quien cumplió su fecha de suspensión tras ser expulsado en el clásico.
El duelo tiene un antecedente caliente: el año pasado se cruzaron en las semifinales de la Copa Argentina, donde Argentinos se impuso por 2-1 tras un polémico penal que desató la furia de los cordobeses. El ganador de esta tarde obtendrá el pase a la gran final del Torneo Apertura, programada para el domingo 24 de mayo a las 15:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Argentinos Juniors vs Belgrano: probables formaciones
- Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Facundo Jainikoski o Iván Morales. DT: Nicolás Diez.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs Belgrano
La televisación estará a cargo de TNT Sports y ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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