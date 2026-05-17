Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Argentinos vs Belgrano por Internet

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El Pirata arriba a esta instancia en un gran momento tras superar un bache de resultados en la fase regular. Clasificó quinto en la Zona B con 26 unidades y, en los octavos de final, eliminó a Talleres en el clásico cordobés disputado en el Mario Alberto Kempes por 1-0, con gol de Francisco González Metilli. En los cuartos de final, venció 2-0 a Unión en Alberdi con anotaciones de Adrián Sánchez y Ramiro Hernandes. Para este compromiso decisivo, el entrenador Ricardo Zielinski recuperará a su centrodelantero de referencia, Lucas Passerini, quien cumplió su fecha de suspensión tras ser expulsado en el clásico.