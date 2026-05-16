Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. Rosario Central por Internet

Enfrente, Rosario Central llega en medio de una enorme polémica arbitral tras eliminar a Racing. El triunfo del Canalla por 2-1 dejó fuertes cuestionamientos desde Avellaneda debido a varias decisiones tomadas por Darío Herrera durante el encuentro.

El ganador de esta instancia se medirá contra el vencedor de Argentinos Juniors vs. Belgrano, que se enfrentan el domingo en La Paternal.

Formaciones de River vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura 2026

River : Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Cómo ver en vivo River vs Rosario Central

La televisación estará a cargo de TNT Sports y ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.