Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO River vs. Rosario Central por Internet
Se juega este sábado un duelo clave entre River y Rosario Central por un lugar en la final. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular
El Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol entra este sábado en una instancia decisiva cuando River y Rosario Central se enfrenten en el estadio Monumental para definir al primer finalista del campeonato, en un duelo que promete emociones y una definición apasionante.
El encuentro se juega desde las 19:30 y promete tener todos los ingredientes de un partido grande: clima caliente, antecedentes recientes cargados de tensión y dos equipos que llegan con la ilusión intacta de pelear por el título.
Puede verse con Pack Fútbol, sin necesidad de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División. El encuentro se televisa por ESPN Premium y TNT Sports.
El conjunto dirigido por Eduardo Coudet afronta el compromiso después de dejar en el camino a Gimnasia y Esgrima La Plata con una actuación sólida en Núñez. El Millonario se impuso por 2-0 gracias a los goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta y mostró una imagen convincente que renovó el entusiasmo de los hinchas.
Enfrente, Rosario Central llega en medio de una enorme polémica arbitral tras eliminar a Racing. El triunfo del Canalla por 2-1 dejó fuertes cuestionamientos desde Avellaneda debido a varias decisiones tomadas por Darío Herrera durante el encuentro.
El ganador de esta instancia se medirá contra el vencedor de Argentinos Juniors vs. Belgrano, que se enfrentan el domingo en La Paternal.
Formaciones de River vs. Rosario Central, por el Torneo Apertura 2026
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
Cómo ver en vivo River vs Rosario Central
La televisación estará a cargo de TNT Sports y ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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