Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO San Lorenzo vs. Talleres por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver San Lorenzo vs. Talleres por el Torneo Clausura.
San Lorenzo y Talleres se miden este sábado, desde las 19, en el Nuevo Gasómetro, en el marco de la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El duelo será televisado por TNT Sports y tendrá a Fernando Echenique como árbitro principal, mientras que Sebastián Habib estará a cargo del VAR.
El "Ciclón" llega después de perder 1-0 ante Instituto en Córdoba, resultado que profundizó su mal momento y lo dejó con apenas siete puntos en siete fechas, en los últimos puestos de la Zona A. Tras la derrota, Néstor Gorosito dejó de ser el entrenador luego de apenas ocho partidos al frente del equipo.
Ahora, tendrá a Walter Perazzo como entrenador interino, mientras la dirigencia trabaja en la búsqueda de un reemplazante. En ese sentido, Rubén Darío Insúa es el principal candidato para asumir como nuevo DT.
Por su parte, el "Matador" viene de igualar 0-0 ante Central Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes y se encuentra último en la Zona A, con cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y cuatro derrotas.
El empate ante el conjunto santiagueño también marcó el final del ciclo de Jorge Sampaoli, quien dejó el cargo después de apenas siete partidos en el torneo. Para este encuentro, Talleres oficializó la llegada de Omar De Felippe como nuevo entrenador, quien asumió con el objetivo de revertir el complicado presente del equipo cordobés.
Formaciones de San Lorenzo vs. Talleres por el Torneo Clausura - Zona A
- San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Walter Perazzo.
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Matías Galarza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Agustín Álvarez. DT: Omar De Felippe.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO San Lorenzo vs. Talleres
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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