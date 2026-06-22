Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Selección Argentina vs. Austria por Internet
Se juega este lunes el segundo partido de la Selección Argentina por el Grupo J del Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Tras el debut con goleada ante Argelia, la Selección Argentina buscará sellar la clasificación a 16vos de final este lunes desde las 14 horas cuando enfrente a Austria en Dallas Stadium, en el marco de la segunda fecha del Grupo J de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
El trascendental partido puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. Se televisa por Telefe, TyC Spors y DSports, además de la plataforma Disney+ y Paramount+.
El campeón del mundo arriba a este encuentro con el envión futbolístico de su debut, donde brilló una actuación histórica de Lionel Messi. El entrenador Lionel Scaloni, en tanto, deberá meter manto en el once inicial debido a que algunos futbolistas que estuvieron en el debut terminaron con molestias físicas.
Formaciones de Argentina vs. Austria por el Mundial 2026
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Philipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer; Sasa Kaladjzic o Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.
Cómo ver en vivo Selección Argentina vs. Argelia, sin Magis TV ni Pelota libre.
La televisación estará a cargo de TyC Sports, DSports, Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
TyC Sports:
- Flow: Canales 22 (SD) y 101 (HD)
- DirecTV: Canales 629 (SD) y 1629 (HD)
- Telecentro: Canales 106 (SD) y 1018 (HD)
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Telefe:
- Flow / Personal: Canal 10 (Servicio Clásico/Digital) y Canal 617 (en HD).
- Telecentro: Canal 12 (Servicio Digital).
- DirecTV: Canal 123 (SD) y 1123 (HD).
- TV Digital Abierta (TDA): Canal 36.1 (HD) y 36.2 (Móvil).
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