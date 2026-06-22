Selección Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

scaloni conferencia Lionel Scaloni no confirmó el equipo de la Selección Argentina para enfretar a Austria.

La base, en tanto, se mantendría, incluso con Facundo Medina, de buen partido, en la banda izquierda, a la espera de que Nicolás Tagliafico se encuentre pleno físicamente.

Enfrente se encuentra el conjunto europeo que también arrancó su participación en el Mundial 2026 con una holgada victoria, por 3-1, ante Jordania. Los comandados por Ralf Rangnick, histórico entrenador de la academia Red Bull que pasó por el Manchester United, están en la misma situación que Argentina: si ganan clasifican y para pasar como primeros deberán esperar que Argelia no venza a los asiáticos.

Formaciones de Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González ; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez . DT: Lionel Scaloni.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Philipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer; Sasa Kaladjzic o Marko Arnautovic . DT: Ralf Rangnick.

Datos de Argentina vs. Austria