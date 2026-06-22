Selección Argentina vs. Austria por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
El conjunto de Lionel Scaloni busca este lunes ratificar su gran debut y sellar el pasaje a 16vos de final con una fecha por disputarse.
Tras el debut con goleada ante Argelia, la Selección Argentina buscará sellar la clasificación a 16vos de final este lunes cuando enfrente a Austria en Dallas, en el marco de la segunda fecha del Grupo J de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
El encuentro se juega desde las 14 horas de la Argentina en Dallas Stadium, con arbitraje de Amin Mohamed y televisación de TyC Sports, Telefe, DSports, Paramount+ y Disney+.
El conjunto de Lionel Scaloni llega embalado tras la goleada, con una actuación histórica de Lionel Messi, pero con algunas dudas respecto a la reacción anímica luego de lo que fue una semana signada por el escándalo en Luzu TV con una fake news sobre la salud de Jorge Messi.
En el plano futbolístico, y si bien el DT no confirmó el equipo, se descarta el cambio de Nahuel Molina por Gonzalo Montiel, quien tuvo algunas complicaciones físicas. También hay algunas dudas de mitad de cancha en adelante, pero niveles: podrían salir Thiago Almada y Lautaro Martínez para los ingresos de Nicolás González y Julián Álvarez.
La base, en tanto, se mantendría, incluso con Facundo Medina, de buen partido, en la banda izquierda, a la espera de que Nicolás Tagliafico se encuentre pleno físicamente.
Enfrente se encuentra el conjunto europeo que también arrancó su participación en el Mundial 2026 con una holgada victoria, por 3-1, ante Jordania. Los comandados por Ralf Rangnick, histórico entrenador de la academia Red Bull que pasó por el Manchester United, están en la misma situación que Argentina: si ganan clasifican y para pasar como primeros deberán esperar que Argelia no venza a los asiáticos.
Formaciones de Argentina vs. Austria por el Mundial 2026
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Philipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer; Sasa Kaladjzic o Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.
Datos de Argentina vs. Austria
- Hora: 14.00
- TV: TyC Sports
- Árbitro: Amin Mohamed (Egipto)
- Estadio: Dallas Stadium
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