Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo Ver EN VIVO Selección Argentina vs. Burkina Faso
Cómo ver Argentina vs. Burkina Faso por un amistoso internacional de forma legal y segura, sin plataformas como Magis TV o Pelota Libre.
La Selección Argentina se enfrenta este sábado, desde las 21, a Burkina Faso en el estadio Monumental, en un nuevo amistoso de la fecha FIFA. El segundo amistoso del elenco dirigido por Lionel Scaloni será televisado por TyC Sports y Telefe.
La "Albiceleste" llega después de golear 4-0 a Bolivia en su última presentación en el Mario Alberto Kempes. En aquel encuentro, Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José Manuel López marcaron los goles del combinado nacional, que superó de principio a fin a un seleccionado boliviano que venía de caer ante Paraguay en Estados Unidos.
Por su parte, Burkina Faso viene de conseguir una victoria por 1-0 ante República Centroafricana y actualmente lidera el Grupo F con cuatro puntos. El seleccionado africano tendrá así una exigente prueba ante el campeón del mundo. Para este compromiso, Lionel Messi no estará disponible, ya que fue reservado para el encuentro del 6 de octubre ante Benín, también correspondiente a la fecha FIFA.
Formaciones de Argentina vs. Burkina Faso por un amistoso internacional
- Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
- Burkina Faso: Hervé Koffi; Issa Kaboré, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba, Kan-Guy Kouassi; Lohann Doucet; Ousseni Bouda, Abdoul Tapsoba, Ismahila Ouédraogo, Arthur Zagré; Lassina Traoré. DT: Brama Traoré.
Cómo ver EN VIVO Argentina vs. Burkina Faso sin Magis TV ni Pelota Libre
La televisación estará a cargo de TyC Sports y Telefe. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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