Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo Ver EN VIVO Selección Argentina vs. Burkina Faso

Por su parte, Burkina Faso viene de conseguir una victoria por 1-0 ante República Centroafricana y actualmente lidera el Grupo F con cuatro puntos. El seleccionado africano tendrá así una exigente prueba ante el campeón del mundo. Para este compromiso, Lionel Messi no estará disponible, ya que fue reservado para el encuentro del 6 de octubre ante Benín, también correspondiente a la fecha FIFA.