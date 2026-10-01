Lautaro Martínez, referente de la nueva Selección Argentina: "Sigue habiendo la misma energía"

Además, el delantero también cumple un papel de referencia para los futbolistas más jóvenes que comienzan a tener protagonismo en el equipo nacional. Jugadores como Nico Paz, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni y Leonel Flores atraviesan una etapa diferente, con mayor presencia en la Selección, y tendrán en los referentes del plantel una guía dentro y fuera de la cancha.

Lautaro habló de la renovación de la Selección Argentina

Después del encuentro, Martínez se refirió a las sensaciones que dejó el comienzo de esta nueva etapa. El delantero remarcó que, pese a los cambios en el plantel y a la ausencia de Messi, el espíritu del grupo se mantiene: “Nos volvimos a encontrar después del Mundial y siguiendo habiendo la misma energía. Siempre son lindas las sensaciones cuando uno se pone esta camiseta. Es un proceso nuevo, hoy toca otra vez, y la experiencia de quienes ya jugamos mundiales va a ayudar”.

La frase refleja uno de los principales desafíos que tendrá Scaloni: combinar a los futbolistas que ya tienen una larga trayectoria con aquellos que comienzan a dar sus primeros pasos en la Selección mayor. En ese contexto, el Toro aparece como una pieza importante no solamente por sus goles.

"COMO SE VIVIÓ EL CAMBIO CON DIEGO, HOY SE VIVE CON LEO. NOS GUIÓ POR MUCHO TIEMPO"



Lautaro Martínez se refirió al rearmado del grupo de la Selección tras el finde de un ciclo legendario de Messi en Argentina: "Trataremos de acompañar a los que recién arrancan.… pic.twitter.com/oV18WSw5i6 — TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026

La despedida de Messi y una noche especial para la Selección

El próximo desafío también tendrá un componente emocional. El seleccionado nacional se prepara para la despedida oficial de Lionel Messi, un partido que marcará otro momento significativo dentro de la transición del equipo.

Lautaro ya anticipó que el encuentro estará cargado de emociones y que será una ocasión diferente para todo el plantel: “El del martes seguramente será un partido con muchas emociones, muy especial e importante. Ojalá que lloremos poco”.

La presencia de Messi durante esta etapa de transición será inevitablemente uno de los grandes focos de atención. Para los futbolistas jóvenes significará compartir uno de sus últimos partidos con el máximo referente de la generación anterior, mientras que para jugadores como Lautaro será también una oportunidad de acompañar al capitán durante un momento especial.