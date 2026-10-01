Lautaro Martínez, referente de la nueva Selección Argentina: "Sigue habiendo la misma energía"
El delantero marcó el primer gol de la Albiceleste en la etapa posterior a Messi y asumió un papel central dentro del plantel de Lionel Scaloni.
La Selección Argentina comenzó a transitar una etapa diferente y Lautaro Martínez apareció desde el primer partido como uno de los principales referentes del nuevo ciclo. Sin Lionel Messi en cancha, el delantero volvió a demostrar su importancia al marcar el primer gol de la Albiceleste en esta nueva etapa y ratificó su lugar como uno de los futbolistas con mayor peso dentro del plantel.
El atacante fue titular junto a Julián Álvarez y ocupó una posición más centrada en el frente de ataque. A los 19 minutos del primer tiempo, después de recibir la pelota dentro del área y quedar inicialmente incómodo para definir, consiguió recomponerse, encontró el espacio y sacó un remate cruzado que terminó en el 1-0.
El tanto tuvo además un significado estadístico importante. Lautaro ya suma 41 goles en 86 partidos con la Albiceleste, una cifra que lo coloca como el máximo goleador del ciclo de Lionel Scaloni. El delantero venía de ser también protagonista en el último gol argentino en un Mundial, por lo que volvió a aparecer en un momento de transición para el equipo.
Lautaro Martínez abrió una nueva etapa con la Selección Argentina
El nuevo escenario también quedó reflejado en una decisión de Lionel Scaloni. Lautaro fue elegido como tercer capitán de la Selección Argentina, por detrás de Cristian “Cuti” Romero y Emiliano “Dibu” Martínez.
La designación representa un reconocimiento al recorrido del delantero y a la experiencia acumulada durante sus años con la camiseta albiceleste. Lautaro forma parte de la generación que disputó los principales torneos internacionales del ciclo Scaloni y que consiguió títulos importantes con la Selección.
Además, el delantero también cumple un papel de referencia para los futbolistas más jóvenes que comienzan a tener protagonismo en el equipo nacional. Jugadores como Nico Paz, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni y Leonel Flores atraviesan una etapa diferente, con mayor presencia en la Selección, y tendrán en los referentes del plantel una guía dentro y fuera de la cancha.
Lautaro habló de la renovación de la Selección Argentina
Después del encuentro, Martínez se refirió a las sensaciones que dejó el comienzo de esta nueva etapa. El delantero remarcó que, pese a los cambios en el plantel y a la ausencia de Messi, el espíritu del grupo se mantiene: “Nos volvimos a encontrar después del Mundial y siguiendo habiendo la misma energía. Siempre son lindas las sensaciones cuando uno se pone esta camiseta. Es un proceso nuevo, hoy toca otra vez, y la experiencia de quienes ya jugamos mundiales va a ayudar”.
La frase refleja uno de los principales desafíos que tendrá Scaloni: combinar a los futbolistas que ya tienen una larga trayectoria con aquellos que comienzan a dar sus primeros pasos en la Selección mayor. En ese contexto, el Toro aparece como una pieza importante no solamente por sus goles.
La despedida de Messi y una noche especial para la Selección
El próximo desafío también tendrá un componente emocional. El seleccionado nacional se prepara para la despedida oficial de Lionel Messi, un partido que marcará otro momento significativo dentro de la transición del equipo.
Lautaro ya anticipó que el encuentro estará cargado de emociones y que será una ocasión diferente para todo el plantel: “El del martes seguramente será un partido con muchas emociones, muy especial e importante. Ojalá que lloremos poco”.
La presencia de Messi durante esta etapa de transición será inevitablemente uno de los grandes focos de atención. Para los futbolistas jóvenes significará compartir uno de sus últimos partidos con el máximo referente de la generación anterior, mientras que para jugadores como Lautaro será también una oportunidad de acompañar al capitán durante un momento especial.
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