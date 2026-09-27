Alerta máxima de diluvio, con lluvias, tormentas, ráfagas y granizo para este lunes: las zonas más afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional mantenía sus advertencias por lluvias y tormentas para el inicio de la semana, luego de varias horas de inestabilidad.
A la espera de otro diluvio, con lluvias de diversa magnitud, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta meteorológico de nivel amarillo que abarca a la mitad del país para este lunes, tras un domingo marcado por la inestabilidad y momentos de tormentas severas en varias regiones.
El aviso oficial advierte que el área afectada sufrirá tormentas de variada intensidad, algunas de carácter localmente fuerte. Estos fenómenos estarán acompañados principalmente por intensas precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.
Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 mm, los cuales podrían ser superados de forma puntual en algunas localidades.
El nuevo aviso surge luego de varias horas de domingo con precipitaciones variadas, con tormentas y hasta granizadas en algunas zonas del conurbano bonaerense y regiones del interior del país.
Diluvio: zonas afectadas por el alerta por lluvias y tormentas
El área de cobertura abarca a una decena de provincias y comprende los siguientes sectores:
-
Buenos Aires: Centro y costa.
Entre Ríos: Todo el territorio provincial.
Corrientes: Centro y sur.
Santa Fe: Todo el territorio provincial.
Santiago del Estero: Todo el territorio provincial.
Córdoba: Prácticamente todo el territorio.
Tucumán: Todo el territorio provincial.
Salta: Zona centro.
Jujuy: Zona sur.
Catamarca: Zona sur.
La Rioja: Zona sur.
San Luis: Zona sur.
Mendoza: Zona sur.
La Pampa: Zonas norte y centro.
Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar zonas inundables y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento durante las horas de mayor inestabilidad.
Las advertencias del SMN:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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