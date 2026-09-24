Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Países Bajos vs. Alemania por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Países Bajos vs. Alemania por la Liga de las Naciones de la UEFA.
Países Bajos y Alemania juegan este jueves, desde las 15:45 (hora argentina), en el Johan Cruijff Arena de Ámsterdam, por la primera fecha del Grupo A2 de la Liga de Naciones de la UEFA. El duelo, que será transmitido por Disney+, abre la zona que también integran Serbia y Grecia.
El conjunto neerlandés comenzará una nueva etapa bajo la conducción de Xavi Hernández, quien hará su debut oficial como entrenador de la selección mayor. En su estreno, buscará hacerse fuerte en casa y comenzar la competencia con una victoria ante uno de los rivales de mayor jerarquía del grupo.
Países Bajos todavía no logró conquistar la Liga de Naciones: fue subcampeón en la edición inaugural de 2019, cuando perdió la final ante Portugal, y alcanzó las semifinales en 2023.
Alemania también estrenará entrenador, ya que Jürgen Klopp asumió el cargo en reemplazo de Julian Nagelsmann, quien dejó el puesto luego del Mundial 2026. En la segunda fecha, el seleccionado bávaro volverá a jugar como local el domingo 27 de septiembre, cuando reciba a Grecia por la segunda fecha del Grupo A2.
Formaciones de Países Bajos vs. Alemania por la Liga de las Naciones de la UEFA
- Países Bajos: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Teun Koopmeiners; Jeremie Frimpong, Brian Brobbey y Cody Gakpo. DT: Xavi Hernández.
- Alemania: Marc-André ter Stegen; Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, David Raum; Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic; Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sané; y Kai Havertz. DT: Jürgen Klopp.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Países Bajos vs. Alemania
La televisación del encuentro estará a cargo de Disney+, plataforma de streaming que posee los derechos para transmitir la Liga de Naciones de la UEFA.
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