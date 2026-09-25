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Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Polonia vs. Bosnia y Herzegovina por Internet

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Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Polonia vs. Bosnia y Herzegovina por la Liga de las Naciones de la UEFA.

Polonia y Bosnia juegan en el Estadio Nacional de Varsovia.

Polonia y Bosnia juegan en el Estadio Nacional de Varsovia.

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Polonia y Bosnia y Herzegovina se miden este viernes, desde las 15:45 (hora argentina), en el Estadio Nacional de Varsovia. El encuentro, que corresponde a la primera fecha del Grupo B4 de la Liga de Naciones de la UEFA, será televisado por Disney+.

Polonia no logró clasificarse al Mundial 2026, ya que quedó eliminada en la final del repechaje europeo ante Suecia, que se impuso por 3-2. De esta manera, el seleccionado comandado por Jan Urban intentará arrancar el torneo de naciones con una victoria ante su gente.

Bosnia y Herzegovina, por el contrario, sí participó de la Copa del Mundo y avanzó a los dieciseisavos de final, donde quedó eliminado al caer 2-0 ante Estados Unidos. Su recorrido en la fase de grupos incluyó empate 1-1 con Canadá, derrota 4-1 ante Suiza y victoria 3-1 a Qatar, resultados que le permitieron terminar tercera en el Grupo B.

El grupo lo completan Suecia y Rumania, que pondrán primera este viernes en el Strawberry Arena de Solna.

Formaciones de Polonia vs. Bosnia y Herzegovina por la Liga de las Naciones de la UEFA

  • Polonia: Marcin Bulka; Matty Cash, Jakub Kiwior, Przemysaw Wisniewski, Tymoteusz Puchacz; Bartosz Slisz, Piotr Zielinski, Sebastian Szymaski; Jakub Kamniski, Robert Lewandowski, Nicola Zalewski. DT: Jan Urban.
  • Bosnia y Herzegovina: Nikola Vasilj; Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Stjepan Radeljic; Amar Dedic, Armin Gigovic, Ivan Šunjic, Sead Kolašinac, Kerim Alajbegovic; Edin Dzeko, Ermedin Demirovic. DT: Sergej Barbarez.

Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Polonia vs. Bosnia y Herzegovina

La televisación del encuentro estará a cargo de Disney+, plataforma de streaming que posee los derechos para transmitir la Liga de Naciones de la UEFA.

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