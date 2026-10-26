Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Unión vs. Estudiantes por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Unión vs. Estudiantes por el Torneo Clausura 2026.
Unión y Estudiantes juegan este lunes, desde las 19, en el 15 de Abril, en la continuidad de la fecha 14 del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo, mientras que Fernando Espinoza estará a cargo del VAR.
El elenco santafesino llega a este compromiso después de empatar 1-1 ante Deportivo Riestra y acumula cinco partidos sin ganar en el torneo. Con 14 puntos, se ubica en el undécimo puesto de la Zona A y necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs, cuando restan tres fechas para el cierre de la fase regular.
Por otro lado, el “Pincha” viene de clasificarse a la final de la Copa Libertadores, tras eliminar a Flamengo por penales en el Maracaná. Tras la hazaña en tierras cariocas, el equipo platense, que se metió en la final del máximo certamen continental luego de 17 años, se medirá con Palmeiras el próximo 28 de noviembre, en Montevideo.
En el Clausura, los dirigidos por Alexander Medina cayeron por 2-1 ante San Lorenzo y también suman 14 unidades, con las que ocupan el décimo lugar de la Zona A. A cinco puntos del último clasificado a los octavos de final, necesitan ganar en Santa Fe para mantener las chances de meterse en la próxima ronda del torneo.
Formaciones de Unión vs. Estudiantes por el Torneo Clausura - Zona A
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Unión: Matías Mansilla; Lucas Ayala, Juan Ludueña, Matías Rocha, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eros Mancuso, Leandro González Pírez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Alexis Castro, Lucas Piovi; Tiago Palacios, Bautista Kociubinski, Brian Aguirre; Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Unión vs. Estudiantes
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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