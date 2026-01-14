Frank Fabra cerró su ciclo en Argentina: la contundente decisión que tomó de cara al futuro

Tras confirmarse su salida, Fabra recibió llamados de San Lorenzo y Talleres, dos equipos que evaluaron su incorporación para reforzar el sector izquierdo de la defensa. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el colombiano declinó ambas posibilidades, con la intención de volver a competir en su país luego de muchos años en el exterior. Por el momento, no cuenta con ofertas formales, pero su entorno confía en que aparecerán opciones en el corto plazo.