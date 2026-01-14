Frank Fabra cerró su ciclo en Argentina: la contundente decisión que tomó de cara al futuro
El lateral izquierdo decidió no seguir en el fútbol argentino tras su salida del Xeneize y rechazó contactos de San Lorenzo y Talleres.
Luego de una década defendiendo la camiseta de Boca, Frank Fabra tomó una decisión clave para el tramo final de su carrera: continuar jugando en Colombia. El lateral izquierdo de 34 años, que no renovó su contrato con el Xeneize a fines de 2025, optó por rechazar propuestas de clubes argentinos y aguarda una oportunidad para regresar al fútbol de su país natal.
Tras confirmarse su salida, Fabra recibió llamados de San Lorenzo y Talleres, dos equipos que evaluaron su incorporación para reforzar el sector izquierdo de la defensa. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el colombiano declinó ambas posibilidades, con la intención de volver a competir en su país luego de muchos años en el exterior. Por el momento, no cuenta con ofertas formales, pero su entorno confía en que aparecerán opciones en el corto plazo.
La etapa de Fabra en Boca fue extensa y cargada de contrastes. Llegó al club con apenas 24 años, proveniente de Deportivo Cali, tras haber pasado también por Envigado e Independiente Medellín. Rápidamente se consolidó como titular y fue parte de varios equipos protagonistas, acumulando un total de 244 partidos oficiales, en los que marcó 14 goles y entregó 32 asistencias. Además, levantó nueve títulos, convirtiéndose en uno de los futbolistas extranjeros con más presencias en la historia reciente de la institución.
A lo largo de los años, su rendimiento tuvo picos muy altos que lo llevaron a ser valorado por los hinchas, pero también momentos irregulares que generaron críticas y desgaste en la relación con el público. En el último tiempo, su protagonismo fue disminuyendo de manera notable: durante 2025 apenas disputó cuatro encuentros oficiales, una señal clara de que ya no estaba en los planes principales del cuerpo técnico.
La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, quien en distintas oportunidades elogió públicamente sus condiciones, decidió no extender su vínculo, entendiendo que el club debía iniciar un recambio en esa posición. Así, Fabra se despidió del Xeneize entre lágrimas y con una salida que dejó sensaciones encontradas, pese a una trayectoria extensa y exitosa.
Ahora, con el pase en su poder y la experiencia de una carrera rica en vivencias, el lateral colombiano analiza su próximo paso con cautela. Su objetivo es encontrar un proyecto que le permita sumar continuidad y cerrar su etapa profesional cerca de casa, en un regreso que marcaría un nuevo capítulo tras diez años intensos en el fútbol argentino.
