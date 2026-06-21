Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Bélgica vs. Irán y cómo ver por internet
Dos de las señales que pasan varios partidos del Mundial 2026 no darán el encuentro Bélgica vs. Irán. Dónde verlo.
Luego de debuts sin victorias en ambos casos, Bélgica e Irán se enfrentan este domingo 21 de junio, desde las 16 (hora de Argentina), en el SoFi Stadium de Los Ángeles, por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
El partido se juega desde las 16 horas del sábado en la Argentina y una de las novedades es que no contará ni con la televisación de Telefe ni con la transmisión de TyC Sports, dos de los canales que pasan buena parte de la Copa del Mundo: se puede ver en vivo por Disney+ Plan Premium y DSports.
El elenco europeo, una de las selecciones más competitivas de la última década, tuvo como mejor actuación en los Mundiales el cuarto puesto conseguido en Rusia 2018, su campaña más destacada en la historia de la Copa del Mundo.
El seleccionado de Irán intentará alcanzar por primera vez los octavos de final del torneo, instancia que sigue siendo su gran anhelo en la competencia. Disputó hasta el momento siete Mundiales (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022 y 2026), pero en todas sus participaciones quedó eliminado en fase de grupos.
Cómo ver en vivo Bégica vs. Irán sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
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