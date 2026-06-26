Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Cabo Verde vs. Arabia Saudita
Cabo Verde y el conjunto asiático disputan un lugar en la próxima fase del certamen. Descubrí todos los detalles en la nota.
Cabo Verde y Arabia Saudita juegan este viernes, a las 21 (hora de Argentina), en Houston, por la tercera y última fecha del Grupo H del Mundial 2026.
Una de las novedades es que no contará ni con la televisación de Telefe ni con la transmisión de TyC Sports, dos de los canales que pasan buena parte de la Copa del Mundo: se puede ver en vivo por Disney+ Plan Premium y DSports.
El conjunto caboverdiano es una de las sensaciones de este torneo y tiene serias chances de clasificar a los dieciseisavos de final si obtiene una victoria en Houston.
Llega con buenas sensaciones tras igualar 0 a 0 frente a España en el debut y 2 a 2 ante Uruguay, resultados que lo colocan en la tercera posición del grupo con 2 puntos.
Además, disputa la primera Copa del Mundo de su historia, luego de conseguir una histórica clasificación al terminar como líder de su grupo en las Eliminatorias Africanas, por delante de Camerún.
Arabia Saudita, por su parte, comenzó el certamen con un empate 1 a 1 frente al seleccionado sudamericano, pero sufrió una dura caída por 4 a 0 ante "La Roja" en la segunda jornada.
Con apenas un punto y en la última posición, está obligado a ganar y esperar una combinación favorable de resultados para aspirar a meterse en la siguiente instancia, ya sea como segundo del grupo o entre los mejores terceros.
Formaciones de Cabo Verde vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026
Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Logan Costa, Pico, Joao Paulo; Kevin Pina, Monteiro, Duarte; Ryan Mendes, Livramento, Cabral. DT: Pedro Brito Bubista.
Arabia Saudí: Al Aqidi (Al Owais); Abdulhamid, Tambakti, Lajami, Nawaf; Al-Khaibari, Kanno, Al Juwayr; Nasser Al Dawsari, Al Buraikan, Salem Al Dawsari. DT: Georgios Donis.
Cómo ver en vivo Cabo Verde vs. Arabia Saudita sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
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