Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Arabia Saudita, por su parte, comenzó el certamen con un empate 1 a 1 frente al seleccionado sudamericano, pero sufrió una dura caída por 4 a 0 ante "La Roja" en la segunda jornada.

Con apenas un punto y en la última posición, está obligado a ganar y esperar una combinación favorable de resultados para aspirar a meterse en la siguiente instancia, ya sea como segundo del grupo o entre los mejores terceros.

Formaciones de Cabo Verde vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Logan Costa, Pico, Joao Paulo; Kevin Pina, Monteiro, Duarte; Ryan Mendes, Livramento, Cabral. DT: Pedro Brito Bubista.

Arabia Saudí: Al Aqidi (Al Owais); Abdulhamid, Tambakti, Lajami, Nawaf; Al-Khaibari, Kanno, Al Juwayr; Nasser Al Dawsari, Al Buraikan, Salem Al Dawsari. DT: Georgios Donis.

Cómo ver en vivo Cabo Verde vs. Arabia Saudita sin TyC Sports ni Telefe

La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.

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