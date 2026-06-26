Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Senegal vs. Irak
Tanto Senegal como Irak cayeron en sus dos primeras presentaciones y buscan la primera victoria en el torneo. Descubrí todos los detalles en la nota.
Senegal e Irak se miden este viernes, a las 16 (hora de Argentina), en Toronto, por la tercera y última fecha del Grupo I del Mundial 2026.
Una de las novedades es que no contará ni con la televisación de Telefe ni con la transmisión de TyC Sports, dos de los canales que pasan buena parte de la Copa del Mundo: se puede ver en vivo por Disney+ Plan Premium y DSports.
El seleccionado asiático atraviesa un presente adverso en su regreso a la Copa del Mundo: perdió 4 a 1 ante Noruega en el estreno y luego fue superado 3 a 0 por Francia.
Sin unidades tras dos presentaciones, Irak necesita imponerse en la última fecha y esperar otros resultados para aspirar a meterse entre los mejores terceros y avanzar a la fase eliminatoria.
El conjunto africano también llega golpeado tras perder sus dos primeros compromisos y con sed de victoria. En la primera fecha cayó 3 a 1 frente a Francia en el debut y luego sufrió una nueva derrota por 3 a 2 ante Noruega, resultados que lo dejaron sin puntos, aunque con posibilidades matemáticas de clasificación si consigue una victoria amplia.
Senegal disputa su cuarta Copa del Mundo, tras haber participado en Corea-Japón 2002, Rusia 2018 y Qatar 2022. Su mejor actuación fue justamente en 2002, cuando alcanzó los cuartos de final en su debut mundialista, mientras que en Qatar 2022 también logró superar la fase de grupos antes de ser eliminado en los octavos de final.
Formaciones de Senegal vs. Irak por el Mundial 2026
Senegal: Edouard Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jacobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nico Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.
Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Youssef Amyn, Zidane Aamar Iqbal, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein, Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold.
Cómo ver en vivo Senegal vs. Irak sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
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