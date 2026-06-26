Ni TyC Sports ni Telefe: qué canal pasa en vivo Senegal vs. Irak

El conjunto africano también llega golpeado tras perder sus dos primeros compromisos y con sed de victoria. En la primera fecha cayó 3 a 1 frente a Francia en el debut y luego sufrió una nueva derrota por 3 a 2 ante Noruega, resultados que lo dejaron sin puntos, aunque con posibilidades matemáticas de clasificación si consigue una victoria amplia.

Senegal disputa su cuarta Copa del Mundo, tras haber participado en Corea-Japón 2002, Rusia 2018 y Qatar 2022. Su mejor actuación fue justamente en 2002, cuando alcanzó los cuartos de final en su debut mundialista, mientras que en Qatar 2022 también logró superar la fase de grupos antes de ser eliminado en los octavos de final.

Formaciones de Senegal vs. Irak por el Mundial 2026

Senegal: Edouard Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Jacobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nico Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.

Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Youssef Amyn, Zidane Aamar Iqbal, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein, Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold.

Cómo ver en vivo Senegal vs. Irak sin TyC Sports ni Telefe

La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.

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