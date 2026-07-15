Por qué Rodrigo De Paul puede ser suplente en la Selección Argentina vs. Inglaterra
Lionel Scaloni analiza realizar una modificación táctica e histórica en el mediocampo de la Selección: enterate por qué Rodrigo De Paul podría ser suplente.
La gran semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra podría traer un cambio de último momento que sacudiría la estructura del equipo nacional. El director técnico Lionel Scaloni evalúa seriamente la salida de Rodrigo De Paul de la alineación inicial para dar paso a variantes más ofensivas por los extremos.
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El volante del Atlético de Madrid, quien ha sido un pilar fundamental de la Scaloneta a lo largo de todo el ciclo, arrastra un marcado desgaste. De hecho, estuvo a punto de perder la titularidad antes del partido frente a Egipto y fue reemplazado de manera prematura en los últimos dos compromisos de la Selección.
El panorama de Rodrigo De Paul en el mediocampo
Ante la posible ausencia del "Motorcito", se abren dos alternativas muy claras para el cuerpo técnico en Atlanta:
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Nicolás González: El exjugador de Argentinos Juniors ingresaría para pararse como un clásico volante externo sobre la banda izquierda, lo que obligaría a reacomodar tácticamente las piezas de la mitad de la cancha.
Giuliano Simeone: El veloz atacante aportaría mayor frescura e ida y vuelta constante recostado sobre el sector derecho del mediocampo.
Además, cabe destacar que el entrenador tampoco descarta realizar una modificación en el lateral derecho, donde Nahuel Molina corre con cierta ventaja sobre Gonzalo Montiel para contener las proyecciones británicas.
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