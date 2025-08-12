Nico Paz fijó la mira en el Mundial 2026 y puso en duda una posible vuelta al Real Madrid
El mediocampista de Como, premiado como el mejor sub-23 de la Serie A, habló de su objetivo de representar al país en la máxima cita del fútbol.
Con apenas 20 años, Nicolás Paz vive un momento de madurez futbolística que lo posiciona como una de las jóvenes promesas de la Selección Argentina. El volante ofensivo, formado en las divisiones juveniles del Real Madrid y actualmente figura del Como, no esconde su ambición: disputar el Mundial del próximo año con la camiseta albiceleste.
En una entrevista con la Cadena SER, el zurdo aseguró que desde niño sueña con vestir la celeste y blanca en una Copa del Mundo. “Trabajo todos los días para estar ahí. Jugar un Mundial es lo máximo a lo que puede aspirar un futbolista”, afirmó. Su vínculo con el combinado nacional es fuerte: debutó en octubre de 2024 en un 6-0 frente a Bolivia y ya suma tres partidos bajo la conducción de Lionel Scaloni.
Paz recibió el premio al mejor jugador sub-23 de la última temporada en Italia, tras firmar seis goles y nueve asistencias en 35 partidos. Su club, dirigido por Cesc Fàbregas, finalizó décimo en la Serie A, un rendimiento que superó las expectativas. Este nivel despertó el interés de grandes equipos europeos, pero el mediocampista asegura que su presente está en Como, con contrato hasta 2028.
“Siempre voy a estar agradecido al Real Madrid por todo lo que me dio, pero hoy mi cabeza está en Como. Del futuro no sé nada, ni siquiera qué voy a hacer mañana”, confesó, bajándole el tono a los rumores sobre un regreso inminente al club merengue.
En cuanto a sus referentes, no duda en señalar a Lionel Messi como su gran inspiración, influenciado por su familia argentina. “Lo seguí desde que era un niño. Él es mi ídolo y tener la posibilidad de compartir plantel con él sería un sueño cumplido”, expresó.
Con la mira puesta en la próxima temporada y en ganarse un lugar en la lista para el Mundial, Nico se perfila como uno de los nombres que podrían darle frescura y talento a la Argentina en su camino a defender la corona obtenida en Qatar 2022.
