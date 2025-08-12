Nico Paz fijó la mira en el Mundial 2026 y puso en duda una posible vuelta al Real Madrid

En una entrevista con la Cadena SER, el zurdo aseguró que desde niño sueña con vestir la celeste y blanca en una Copa del Mundo. “Trabajo todos los días para estar ahí. Jugar un Mundial es lo máximo a lo que puede aspirar un futbolista”, afirmó. Su vínculo con el combinado nacional es fuerte: debutó en octubre de 2024 en un 6-0 frente a Bolivia y ya suma tres partidos bajo la conducción de Lionel Scaloni.