Nicolás Otamendi habló de River e ilusionó a los hinchas: "Después del Mundial..."
El defensor de 37 años, referente en la Selección y en Benfica, deslizó que tras la Copa del Mundo analizará volver al país. El sueño en Núñez sigue latente.
Fanático de River desde chico, Nicolás Otamendi volvió a encender la ilusión de los hinchas. El defensor de la Selección Argentina y del Benfica habló de su futuro y no esquivó la posibilidad de ponerse la camiseta del club de Núñez después del Mundial 2026. Aunque aclaró que nunca tuvo contacto con Marcelo Gallardo, la expectativa crece en el Monumental y los dirigentes comienzan a pensar la chance más concreta que nunca.
El campeón del mundo nunca ocultó su amor por la banda roja. En varias oportunidades compartió fotos en redes sociales con camisetas y gorras del club, y hasta celebró un gol contra Boca en el Mundial de Clubes con el gesto característico de la franja, gesto que acompañó en Instagram con una canción de Meta Guacha que muchos interpretaron como un mensaje directo.
En diálogo con Telefe, el zaguero de 37 años dejó una frase que encendió la ilusión de Núñez: “Ahora tengo un año de contrato y después del Mundial veré qué haré”, aseguró, en relación a la Copa del Mundo 2026, que también marcó como el final de su ciclo en la Scaloneta. La particularidad es que su vínculo con Benfica concluye justo después de ese torneo, lo que aumenta las especulaciones sobre un posible regreso al fútbol argentino.
¿Hubo contacto con Marcelo Gallardo para jugar en River?
Consultado sobre si alguna vez habló con Marcelo Gallardo para sumarse a River, el futbolista fue categórico y no dudó en responder: “Nunca me llamó y nunca tuve la oportunidad de hablar con él”, sentenció. De todas formas, en el club de Núñez saben que la sola posibilidad de contar con un campeón del mundo y referente internacional sería un golpe de jerarquía en lo futbolístico y emocional para un equipo que quiere seguir sumando jerarquía a sus filas.
