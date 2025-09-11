Nicolás Otamendi habló de River e ilusionó a los hinchas: "Después del Mundial..."

En diálogo con Telefe, el zaguero de 37 años dejó una frase que encendió la ilusión de Núñez: “Ahora tengo un año de contrato y después del Mundial veré qué haré”, aseguró, en relación a la Copa del Mundo 2026, que también marcó como el final de su ciclo en la Scaloneta. La particularidad es que su vínculo con Benfica concluye justo después de ese torneo, lo que aumenta las especulaciones sobre un posible regreso al fútbol argentino.