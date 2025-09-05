Nicolás Otamendi también anunció que fue su último partido oficial en el país: "Quería disfrutarlo"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/1963808812713816353&partner=&hide_thread=false "SI NO HAY NINGÚN PARTIDO OFICIAL ACÁ EN #ARGENTINA , TAMBIÉN ES MI ÚLTIMO PARTIDO"



Tras marcar que Lionel #Messi "necesitaba terminar de esta manera" su ciclo con #Argentina en casa, Nicolás #Otamendi reveló que también fue su última función de local



"Quería… pic.twitter.com/vEezNZyKbF — doble amarilla (@okdobleamarilla) September 5, 2025

Lionel Messi no confirmó su presencia en el Mundial 2026

El astro rosarino no ocultó su emoción y una vez más ratificó que era la despedida, en cuanto a encuentros oficiales, en el país. “Hoy fue el último partido por los puntos acá. En su momento dije que lo más lógico es que no juegue el próximo Mundial, pero está ahí nomás y estoy ilusionado”, expresó.

"Día a día, partido tras partido. Es eso: ir sintiendo sensaciones, ir intentando sentirse bien y ser sincero conmigo mismo, porque si estoy bien disfruto y sino la paso mal y prefiero no estar. Iremos viendo", señaló el rosarino en diálogo con TyC Sports.