El emotivo mensaje de Nicolás Otamendi tras su expulsión ante Ecuador: "Orgulloso de este grupo..."

"El Mundial sería mi última competición con la Selección y ya estaría. Cada vez que me tocó vestir la camiseta de la Selección siempre intenté dar el máximo", aseguró el central, que fue pieza clave en el ciclo de Lionel Scaloni. Además, recordó con emoción el título en Qatar 2022: “Me acuerdo como si fuera ayer. El Cuti tomando champagne, fumando habano… era una locura. Ese trofeo no tiene comparación con otro”.

Consultado por su futuro, el surgido en Vélez —y actual defensor del Benfica— no descartó volver al fútbol argentino luego del Mundial: “Nunca se sabe. Veremos el año que viene. Fide (Di María) volvió y terrible, Lea (Paredes) también. Son personas, amigos que la felicidad de ellos es la mía porque los conozco”, dijo.

Respecto a los rumores que lo vinculan con River, club del que es hincha confeso, Otamendi fue tajante: “Nunca me llamó (Marcelo Gallardo). Nunca hablé. Ahora tengo un año de contrato y después del Mundial veré qué haré”.

Con la mirada puesta en 2026, el defensor dejó en claro que su motivación sigue intacta: “El tiempo pasa volando, pero la idea es seguir con esta dinámica, con esta ambición, con este grupo. Uno cuando se despierta de un sueño, quiere soñar otra vez”.