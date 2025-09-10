El emotivo mensaje de Nicolás Otamendi tras su expulsión ante Ecuador: "Orgulloso de este grupo..."
El defensor campeón del mundo utilizó su cuenta oficial de Instagram para dejar unas palabras para los hinchas y dio detalles sobre el futuro de su carrera.
Nicolás Otamendi vivió una noche agridulce: fue expulsado a los 31 minutos en la derrota de la Selección Argentina por 1-0 ante Ecuador, en lo que fue su último partido por Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, más allá del trago amargo, el defensor de 37 años compartió un sentido mensaje en redes sociales, destacando el camino recorrido por el equipo y el orgullo por vestir la camiseta albiceleste.
“Fue la primera con esta camiseta, no fue la tarde. Pero me quedo con las Eliminatorias que se hicieron a base de trabajo, entrega y alegría por sobre todas las cosas. Porque para que las cosas salgan bien, uno tiene que venir a disfrutar y saber representar esta camiseta. Orgulloso de este grupo hoy, mañana y siempre. Vamos Argentina. Este fue mi último capítulo de Eliminatorias, gracias por todo el apoyo”, escribió Otamendi en su cuenta oficial.
El posteo no tardó en recibir el cariño de varios compañeros de Selección. Giovani Lo Celso le comentó con un "General" y corazones celestes, mientras que Nahuel Molina lo saludó con un emoji militar. Incluso Ángel Di María, ya retirado del conjunto nacional y ex compañero suyo en Benfica, le dejó un mensaje cargado de afecto: “Vamos, general. Siempre dando la cara, papá”, acompañado también de corazones.
El posteo de Nicolás Otamendi luego de su expulsado en Argentina vs Ecuador
Horas antes del encuentro ante Ecuador, Otamendi ya había adelantado en una entrevista con Telefe que su retiro de la Selección Argentina llegará tras el Mundial de 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.
"El Mundial sería mi última competición con la Selección y ya estaría. Cada vez que me tocó vestir la camiseta de la Selección siempre intenté dar el máximo", aseguró el central, que fue pieza clave en el ciclo de Lionel Scaloni. Además, recordó con emoción el título en Qatar 2022: “Me acuerdo como si fuera ayer. El Cuti tomando champagne, fumando habano… era una locura. Ese trofeo no tiene comparación con otro”.
Consultado por su futuro, el surgido en Vélez —y actual defensor del Benfica— no descartó volver al fútbol argentino luego del Mundial: “Nunca se sabe. Veremos el año que viene. Fide (Di María) volvió y terrible, Lea (Paredes) también. Son personas, amigos que la felicidad de ellos es la mía porque los conozco”, dijo.
Respecto a los rumores que lo vinculan con River, club del que es hincha confeso, Otamendi fue tajante: “Nunca me llamó (Marcelo Gallardo). Nunca hablé. Ahora tengo un año de contrato y después del Mundial veré qué haré”.
Con la mirada puesta en 2026, el defensor dejó en claro que su motivación sigue intacta: “El tiempo pasa volando, pero la idea es seguir con esta dinámica, con esta ambición, con este grupo. Uno cuando se despierta de un sueño, quiere soñar otra vez”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario