Adiós a un emblemático club del fútbol italiano: quebró y puso fin a 115 años de historia

Otro de los futbolistas más recordados es Rodrigo Palacio. Tras una extensa trayectoria que incluyó etapas en Boca, Genoa, Inter y Bologna, el delantero desembarcó en Brescia para afrontar los últimos años de su carrera profesional. Durante la temporada 2021/22 disputó una destacada campaña, en la que convirtió seis goles y aportó cuatro asistencias antes de poner fin a su recorrido como futbolista.

La historia argentina dentro del club también tiene como protagonista a Pedro Manfredini, uno de los primeros jugadores del país en vestir esa camiseta. Su paso por Brescia representó el inicio de una importante carrera en Italia durante las décadas de 1950 y 1960, cuando varios futbolistas sudamericanos comenzaron a consolidarse en el calcio.

La nómina se completa con Andrés Yllana, Carlos Aurellio, Leandro Depetris, Luis Alfageme, Alejandro Delorte, Juan Antonio, Lautaro Rinaldi, José Juan Compagnucci, Raúl González y Federico Rosso, quienes también formaron parte de distintas etapas de la institución y contribuyeron a fortalecer el histórico vínculo entre Brescia y el fútbol argentino. La desaparición del club provocó una fuerte conmoción en Italia, donde era considerado una institución tradicional y con una rica historia deportiva.

Su cierre no solo representa el final de una entidad centenaria, sino también la despedida de un escenario que fue testigo del crecimiento de grandes figuras del fútbol internacional. Aunque ya no continuará compitiendo, su legado permanecerá vivo en el recuerdo de los hinchas y de todos los futbolistas que alguna vez defendieron sus colores.