Adiós a un emblemático club del fútbol italiano: quebró y puso fin a 115 años de historia
Por su camiseta pasaron grandes figuras del fútbol mundial y también una extensa lista de futbolistas argentinos que dejaron su huella en distintas etapas de la institución.
El fútbol italiano perdió a una de sus instituciones más emblemáticas. Tras una prolongada crisis financiera, el Brescia Calcio dejó de existir oficialmente luego de que la Justicia decretara su liquidación, cerrando definitivamente una historia de 115 años que comenzó en 1911 y que estuvo marcada por el paso de jugadores de enorme jerarquía y por una estrecha relación con el fútbol argentino.
Aunque nunca consiguió levantar el trofeo de la Serie A, el conjunto lombardo logró construir una identidad propia dentro del calcio. A lo largo de las décadas fue protagonista de distintas campañas memorables y se convirtió en un destino habitual para futbolistas de renombre. Por su plantel pasaron leyendas como Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Pep Guardiola, Luca Toni, Sandro Tonali y Mario Balotelli, entre otros nombres que marcaron distintas épocas del fútbol europeo.
Además de ser reconocido por haber formado y potenciado a varios talentos, Brescia también quedó en el recuerdo por su histórica clasificación a la Copa Intertoto a comienzos de los años 2000 y por la presencia constante de jugadores argentinos, que encontraron en el club una oportunidad para desarrollar buena parte de sus carreras en Europa.
Los 14 futbolistas argentinos que pasaron por Brescia durante toda su historia
En total fueron catorce los futbolistas argentinos que vistieron la camiseta del Brescia: José Juan Compagnucci, Pedro Manfredini, Carlos Aurellio, Andrés Yllana, Raúl González, Sebastián Saja, Matías Almeyda, Leandro Depetris, Luis Alfageme, Alejandro Delorte, Juan Antonio, Federico Rosso, Lautaro Rinaldi y Rodrigo Palacio. Algunos tuvieron pasos breves, mientras que otros lograron convertirse en referentes muy valorados por los hinchas.
Entre los nombres más destacados aparece Matías Almeyda, quien defendió los colores del club durante el tramo final de su etapa en el fútbol italiano. El exmediocampista de River y la Selección argentina aportó experiencia en una etapa importante de su carrera antes de regresar al fútbol sudamericano.
Otro de los futbolistas más recordados es Rodrigo Palacio. Tras una extensa trayectoria que incluyó etapas en Boca, Genoa, Inter y Bologna, el delantero desembarcó en Brescia para afrontar los últimos años de su carrera profesional. Durante la temporada 2021/22 disputó una destacada campaña, en la que convirtió seis goles y aportó cuatro asistencias antes de poner fin a su recorrido como futbolista.
La historia argentina dentro del club también tiene como protagonista a Pedro Manfredini, uno de los primeros jugadores del país en vestir esa camiseta. Su paso por Brescia representó el inicio de una importante carrera en Italia durante las décadas de 1950 y 1960, cuando varios futbolistas sudamericanos comenzaron a consolidarse en el calcio.
La nómina se completa con Andrés Yllana, Carlos Aurellio, Leandro Depetris, Luis Alfageme, Alejandro Delorte, Juan Antonio, Lautaro Rinaldi, José Juan Compagnucci, Raúl González y Federico Rosso, quienes también formaron parte de distintas etapas de la institución y contribuyeron a fortalecer el histórico vínculo entre Brescia y el fútbol argentino. La desaparición del club provocó una fuerte conmoción en Italia, donde era considerado una institución tradicional y con una rica historia deportiva.
Su cierre no solo representa el final de una entidad centenaria, sino también la despedida de un escenario que fue testigo del crecimiento de grandes figuras del fútbol internacional. Aunque ya no continuará compitiendo, su legado permanecerá vivo en el recuerdo de los hinchas y de todos los futbolistas que alguna vez defendieron sus colores.
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