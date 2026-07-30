El fracaso de Corea del Sur en el Mundial 2026 llegó al Parlamento: obligaron al DT a declarar
Las autoridades del fútbol surcoreano comparecieron ante una comisión legislativa para responder por la eliminación en la fase de grupos de la Copa del Mundo.
La temprana eliminación de Corea del Sur en el Mundial 2026 continúa generando repercusiones dentro del país asiático. Este jueves, el expresidente de la Asociación de Fútbol de Corea (KFA), Chung Mong-gyu, y el exentrenador del seleccionado nacional, Hong Myung-bo, debieron presentarse ante la Asamblea Nacional para brindar explicaciones sobre el desempeño del equipo y responder a diferentes cuestionamientos relacionados con la conducción de la federación.
La audiencia fue convocada por el Comité de Deportes del Parlamento surcoreano en el marco de una investigación que busca esclarecer presuntas irregularidades administrativas, evaluar la transparencia de la gestión de la KFA y analizar las causas que derivaron en la eliminación del equipo durante la fase de grupos de la Copa del Mundo.
Tanto Chung como Hong participaron de la sesión en calidad de testigos y respondieron durante varias horas a las consultas formuladas por los legisladores. Ambos ofrecieron disculpas públicas por el resultado deportivo, aunque rechazaron las acusaciones relacionadas con supuestos actos de favoritismo y defendieron la legalidad de las decisiones adoptadas durante sus respectivas gestiones.
El DT de Corea del Sur tuvo que dar explicaciones en el Congreso por el fracaso en el Mundial 2026
En su exposición inicial, Chung Mong-gyu, quien renunció a la presidencia de la federación el pasado 6 de julio después de trece años en el cargo, expresó: “Tras haber hecho todo lo posible por el desarrollo del fútbol coreano durante mi mandato, pido disculpas sinceramente por las controversias y el decepcionante resultado en la Copa del Mundo”.
Por su parte, Hong Myung-bo, que dejó el cargo de entrenador una vez finalizado el Mundial, reconoció la responsabilidad deportiva por el bajo rendimiento del seleccionado, aunque negó que su llegada al banco de suplentes hubiera estado rodeada de irregularidades.
“Cuando recibí la oferta, pensé que se habían seguido los procedimientos adecuados. Puede que la gente considere que la reunión cerca de mi casa careció de transparencia, pero nunca busqué ningún trato especial ni beneficio personal”, sostuvo el exdirector técnico al defender el proceso mediante el cual fue designado en julio de 2024.
Durante la audiencia también surgieron cuestionamientos vinculados con el funcionamiento interno de la federación. Algunos legisladores consultaron a Chung sobre un supuesto trato preferencial hacia graduados de la Universidad de Corea en distintas designaciones realizadas durante su gestión. El exdirigente rechazó esa acusación y afirmó que, de los veinticinco entrenadores nombrados durante su presidencia, únicamente uno provenía de esa casa de estudios.
La comparecencia parlamentaria se produjo luego de que el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo iniciara una investigación sobre la gobernanza de la KFA, impulsada por las críticas de los hinchas tras la decepcionante actuación del seleccionado en el Mundial. El equipo liderado por Son Heung-min no logró superar la fase de grupos después de quedar eliminado en el Grupo A, donde sufrió derrotas frente a México y Sudáfrica, resultados que desencadenaron una fuerte ola de cuestionamientos.
La repercusión del fracaso deportivo trascendió el ámbito futbolístico y terminó instalándose en el escenario político, donde las autoridades buscaron determinar si existieron errores de gestión que contribuyeran al mal desempeño del seleccionado.
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