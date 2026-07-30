El fracaso de Corea del Sur en el Mundial 2026 llegó al Parlamento: obligaron al DT a declarar

“Cuando recibí la oferta, pensé que se habían seguido los procedimientos adecuados. Puede que la gente considere que la reunión cerca de mi casa careció de transparencia, pero nunca busqué ningún trato especial ni beneficio personal”, sostuvo el exdirector técnico al defender el proceso mediante el cual fue designado en julio de 2024.

Durante la audiencia también surgieron cuestionamientos vinculados con el funcionamiento interno de la federación. Algunos legisladores consultaron a Chung sobre un supuesto trato preferencial hacia graduados de la Universidad de Corea en distintas designaciones realizadas durante su gestión. El exdirigente rechazó esa acusación y afirmó que, de los veinticinco entrenadores nombrados durante su presidencia, únicamente uno provenía de esa casa de estudios.

La comparecencia parlamentaria se produjo luego de que el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo iniciara una investigación sobre la gobernanza de la KFA, impulsada por las críticas de los hinchas tras la decepcionante actuación del seleccionado en el Mundial. El equipo liderado por Son Heung-min no logró superar la fase de grupos después de quedar eliminado en el Grupo A, donde sufrió derrotas frente a México y Sudáfrica, resultados que desencadenaron una fuerte ola de cuestionamientos.

La repercusión del fracaso deportivo trascendió el ámbito futbolístico y terminó instalándose en el escenario político, donde las autoridades buscaron determinar si existieron errores de gestión que contribuyeran al mal desempeño del seleccionado.