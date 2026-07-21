La picante chicana del hermano de Nicolás Tagliafico a Lamine Yamal tras la final: "¿Jugó?"

También contó que pudo intercambiar unas pocas palabras con el defensor tras el encuentro y describió cuál era su estado de ánimo luego de quedarse sin el bicampeonato mundial. "Una fiera, estaba re caliente", reveló. De todos modos, aseguró que, pese al dolor por el resultado, el grupo mantenía el orgullo por el recorrido realizado durante el torneo. "Estaban tristes, dolidos pero orgullosos", resumió.

La tremenda final que jugó Nicolás Tagliafico neutralizando a Lamine Yamal

La actuación de Tagliafico fue una de las más destacadas del seleccionado argentino en la final disputada ante España. El lateral tuvo la responsabilidad de controlar a Lamine Yamal, considerado uno de los futbolistas más desequilibrantes del torneo, y cumplió esa misión incluso en condiciones físicas muy desfavorables.

Las imágenes captadas durante el entretiempo del alargue mostraron al defensor tendido sobre el césped mientras era asistido por Lionel Scaloni, el preparador físico Luis Martín y otros integrantes del cuerpo técnico. El desgaste físico era evidente y el futbolista prácticamente no podía continuar.

Durante el segundo tiempo reglamentario existió la posibilidad de reemplazarlo, aunque el desarrollo del encuentro y las modificaciones tácticas obligaron al entrenador argentino a administrar los cambios disponibles de otra manera. Con el equipo sin margen para nuevas variantes en el tiempo suplementario, permaneció en la cancha pese al dolor y completó el encuentro prácticamente rengueando.

Su entrega quedó respaldada también por las estadísticas. El defensor terminó la final como el jugador con mayor cantidad de duelos ganados, con nueve, además de liderar las acciones defensivas exitosas con ocho y las intercepciones con tres. También figuró entre los mejores en recuperaciones de pelota y en faltas recibidas, números que reflejan la influencia que tuvo durante los 120 minutos.

El lateral de Rafael Calzada volvió a demostrar por qué es uno de los referentes del ciclo de Lionel Scaloni. Formó parte de las cinco finales disputadas por esta generación de la Selección, fue titular en cuatro de ellas y continúa consolidándose como uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del combinado nacional.