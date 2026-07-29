El video de Nicolás Tagliafico y su esposa que se hizo viral: mimos y una imprudente mordida

La repercusión también estuvo impulsada por el contraste entre las imágenes más románticas del viaje y esta situación descontracturada, que mostró una faceta más relajada de la pareja. Lejos de las producciones cuidadas, el video reflejó un instante cotidiano que terminó conquistando a miles de usuarios.

Así, Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni continúan disfrutando de sus vacaciones en Grecia, combinando descanso, paisajes soñados y momentos de complicidad como hace tantos años. Mientras dejan atrás el trago amargo que significó perder contra España, ambos siguen compartiendo con sus seguidores distintas postales del viaje, incluyendo la grabación que terminó recorriendo las redes sociales.