El video de Nicolás Tagliafico y su esposa que se hizo viral: mimos y una imprudente mordida
El futbolista y Carolina Calvagni disfrutan de unas vacaciones en Grecia, donde un divertido video íntimo de la pareja terminó haciéndose viral.
Una vez finalizado el Mundial 2026, Nicolás Tagliafico eligió hacer una pausa y viajar junto a Carolina Calvagni a Grecia, donde ambos disfrutan de unas vacaciones en un entorno paradisíaco. Lejos de las canchas y la competencia, la pareja aprovecha el descanso para compartir tiempo juntos y recargar energías.
El futbolista y la influencer se instalaron en una exclusiva villa rodeada de playas de aguas cristalinas y paisajes soñados, un destino que les permitió desconectarse de la rutina y disfrutar de unos días de relax después de la exigencia que implicó el certamen internacional.
Como acostumbra, la pareja fue mostrando distintos momentos del viaje a través de las redes sociales. Entre mates con vista al mar, paseos y postales románticas, ambos dejaron ver parte de la intimidad de sus vacaciones, aunque hubo un video que terminó llevándose toda la atención.
El video de Nicolás Tagliafico y su esposa que se hizo viral: mimos y una imprudente mordida
En una de las grabaciones compartidas, Tagliafico sorprendió con un gesto tan inesperado como divertido. Mientras disfrutaban de un momento juntos, el defensor le mordió la cola a Carolina Calvagni, quien reaccionó entre risas. Por supuesto, la escena fue interpretada por sus seguidores como una broma de pareja.
El clip no tardó en multiplicarse en distintas plataformas y rápidamente se volvió viral. Muchos usuarios destacaron la naturalidad del momento y llenaron la publicación de comentarios, entre ellos el ya popular: “¡Pero Nicooo!”.
La repercusión también estuvo impulsada por el contraste entre las imágenes más románticas del viaje y esta situación descontracturada, que mostró una faceta más relajada de la pareja. Lejos de las producciones cuidadas, el video reflejó un instante cotidiano que terminó conquistando a miles de usuarios.
Así, Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni continúan disfrutando de sus vacaciones en Grecia, combinando descanso, paisajes soñados y momentos de complicidad como hace tantos años. Mientras dejan atrás el trago amargo que significó perder contra España, ambos siguen compartiendo con sus seguidores distintas postales del viaje, incluyendo la grabación que terminó recorriendo las redes sociales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario