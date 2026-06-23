Nicolás Varrone encara otra prueba exigente de Fórmula 2 en Austria: días y horarios

Mientras tanto, la lucha por el campeonato se mantiene muy ajustada. El italiano Gabriele Mini lidera las posiciones con 86 unidades, aunque su ventaja sobre Nikola Tsolov es mínima. El piloto búlgaro acumula 80 puntos y continúa muy cerca en la pelea por el primer lugar. En ese contexto competitivo, Varrone buscará aprovechar cada oportunidad para seguir sumando experiencia y acercarse a los protagonistas de la categoría.

varrone

Corre Nicolás Varrone: el cronograma del Gran Premio de Austria de Fórmula 2

La actividad para Varrone comenzará el viernes con una única sesión de entrenamientos libres. Esa práctica tendrá una importancia fundamental, ya que será el único momento disponible para trabajar en la configuración del monoplaza antes de la clasificación. Horas después llegará la tanda que definirá el orden de partida para las carreras del fin de semana.

El sábado será el turno de la carrera sprint, una prueba que suele ofrecer emociones constantes debido al sistema de grilla invertida. Finalmente, el domingo se disputará la carrera principal, donde estarán en juego la mayor cantidad de puntos y donde Varrone intentará concretar una actuación que le permita escalar posiciones en la tabla general.

Viernes 26 de junio

Práctica libre: 6:05

Clasificación: 10:55

Sábado 27 de junio

Carrera sprint: 9:15

Domingo 28 de junio

Carrera principal: 5:10