Nicolás Varrone encara otra prueba exigente de Fórmula 2 en Austria: días y horarios
El piloto argentino disputará la sexta fecha en Spielberg y buscará recuperar terreno luego de dos competencias consecutivas sin poder ingresar en la zona de puntos.
Nicolás Varrone afrontará este fin de semana un nuevo compromiso dentro de la Fórmula 2, categoría en la que transita su temporada debut. El representante argentino competirá en el Gran Premio de Austria con el objetivo de reencontrarse con los buenos resultados y dejar atrás un tramo del campeonato que no fue sencillo para él.
Las últimas presentaciones no resultaron favorables para el piloto de Van Amersfoort Racing. Tanto en Mónaco como en Barcelona terminó lejos de los puestos que otorgan unidades, una situación que frenó momentáneamente el impulso que había conseguido durante las primeras fechas del año. Sin embargo, dentro de un certamen tan competitivo como la Fórmula 2, las oportunidades para recuperarse aparecen rápidamente y Austria representa una nueva posibilidad.
A pesar de esas dificultades recientes, Varrone ya demostró que tiene condiciones para pelear en los puestos importantes. Sus mejores actuaciones llegaron en Miami y Canadá, donde consiguió resultados que le permitieron sumar sus primeros puntos en la categoría. En territorio estadounidense finalizó cuarto en la carrera sprint, mientras que en suelo canadiense logró un valioso sexto puesto en la competencia principal.
El circuito austríaco presenta un desafío especial para todos los pilotos de la categoría. Su trazado rápido, combinado con sectores de fuertes frenadas y largas rectas, suele ofrecer carreras muy disputadas y con múltiples alternativas estratégicas. Para quienes buscan avanzar posiciones en el campeonato, suele ser un escenario ideal para asumir riesgos y aprovechar oportunidades.
Mientras tanto, la lucha por el campeonato se mantiene muy ajustada. El italiano Gabriele Mini lidera las posiciones con 86 unidades, aunque su ventaja sobre Nikola Tsolov es mínima. El piloto búlgaro acumula 80 puntos y continúa muy cerca en la pelea por el primer lugar. En ese contexto competitivo, Varrone buscará aprovechar cada oportunidad para seguir sumando experiencia y acercarse a los protagonistas de la categoría.
Corre Nicolás Varrone: el cronograma del Gran Premio de Austria de Fórmula 2
La actividad para Varrone comenzará el viernes con una única sesión de entrenamientos libres. Esa práctica tendrá una importancia fundamental, ya que será el único momento disponible para trabajar en la configuración del monoplaza antes de la clasificación. Horas después llegará la tanda que definirá el orden de partida para las carreras del fin de semana.
El sábado será el turno de la carrera sprint, una prueba que suele ofrecer emociones constantes debido al sistema de grilla invertida. Finalmente, el domingo se disputará la carrera principal, donde estarán en juego la mayor cantidad de puntos y donde Varrone intentará concretar una actuación que le permita escalar posiciones en la tabla general.
Viernes 26 de junio
- Práctica libre: 6:05
- Clasificación: 10:55
Sábado 27 de junio
- Carrera sprint: 9:15
Domingo 28 de junio
- Carrera principal: 5:10
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario