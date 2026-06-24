La FIFA designó al árbitro de Argentina vs. Jordania para Mundial 2026

El juez rumano acumula una trayectoria importante en el fútbol europeo. A lo largo de su carrera arbitró partidos de las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2018, encuentros de la Liga de Naciones de la UEFA y también de la Eurocopa 2024. Además, viene de estar en una de las citas más importantes del calendario internacional a nivel clubes: fue el árbitro de la final de la Champions League 2024/25, en la que PSG venció 5-0 a Inter de Milán en el Allianz Arena de Múnich.