La FIFA designó al árbitro de Argentina vs. Jordania para Mundial 2026
El organismo que nuclea el fútbol mundial confirmó que el rumano István Kovács dirigirá el partido entre la Selección argentina y Jordania en Dallas por el Mundial 2026.
La Selección Argentina ya conoce quién será el árbitro para su próximo compromiso en el Mundial 2026. La FIFA designó al rumano István Kovács para impartir justicia en el duelo frente a Jordania, correspondiente a la última fecha del Grupo J de la Copa del Mundo.
El partido se disputará el sábado a las 23 de la Argentina en el AT&T Stadium de Dallas, el mismo escenario en el que el equipo de Lionel Scaloni selló su clasificación a los 16avos de final tras vencer 2-0 a Austria en la segunda jornada.
István Kovács tiene 41 años, es árbitro internacional desde 2010 y está transitando su primer Mundial. En esta edición ya tuvo a cargo un encuentro particular: dirigió el partido número 1.000 en la historia de la Copa del Mundo, en el que Japón goleó 4-0 a Túnez.
El juez rumano acumula una trayectoria importante en el fútbol europeo. A lo largo de su carrera arbitró partidos de las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2018, encuentros de la Liga de Naciones de la UEFA y también de la Eurocopa 2024. Además, viene de estar en una de las citas más importantes del calendario internacional a nivel clubes: fue el árbitro de la final de la Champions League 2024/25, en la que PSG venció 5-0 a Inter de Milán en el Allianz Arena de Múnich.
Los asistentes de Kovács en el partido de la Selección Argentina
Para el cruce entre Argentina y Jordania, Kovács estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, quienes se desempeñarán como jueces asistentes. La Albiceleste llegará al partido ya clasificada a la próxima instancia, pero con la intención de cerrar de la mejor manera su participación en la fase de grupos y seguir afianzando su nivel en la defensa del título obtenido en Qatar 2022.
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