La película que habría anticipado el Mundial 2026: ¿se cumple la inquietante abducción de Brasil?

La cinta en cuestión es The Tomorrow War, producción estrenada en 2021 que narra una invasión extraterrestre y una batalla de la humanidad contra una amenaza llegada desde otro mundo. Lo que llamó la atención de los fanáticos es una secuencia en la que el caos se desata durante un partido de la selección de Brasil, una concomitancia que muchos relacionaron con una reciente predicción realizada por una vidente brasileña.