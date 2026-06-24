La película que habría anticipado el Mundial 2026: ¿se cumple la inquietante abducción de Brasil?
Una secuencia de ciencia ficción volvió a viralizarse por su llamativa concomitancia con una predicción sobre Brasil y el Mundial 2026.
A pocas horas del partido entre Brasil y Escocia por el Mundial 2026, una teoría tan extravagante como viral comenzó a multiplicarse en las redes sociales. El motivo es una escena de una película de ciencia ficción que, según numerosos usuarios, habría anticipado un episodio que ahora vuelve a instalarse en el imaginario futbolero.
La cinta en cuestión es The Tomorrow War, producción estrenada en 2021 que narra una invasión extraterrestre y una batalla de la humanidad contra una amenaza llegada desde otro mundo. Lo que llamó la atención de los fanáticos es una secuencia en la que el caos se desata durante un partido de la selección de Brasil, una concomitancia que muchos relacionaron con una reciente predicción realizada por una vidente brasileña.
La teoría cobró impulso después de que circularan declaraciones de una médium conocida como Vó Bahiana, quien aseguró haber tenido una visión en la que extrañas luces aparecían sobre un estadio durante el encuentro entre Brasil y Escocia. Según ese relato, jugadores y espectadores eran víctimas de una supuesta abducción, una imagen que rápidamente encontró eco en las redes sociales.
A partir de allí comenzó un fenómeno de carácter casi apotropaico, en el que miles de usuarios compararon las escenas de la película con el contexto actual del Mundial. Videos, capturas y montajes audiovisuales inundaron distintas plataformas, generando una conversación tan delirante como masiva.
Sin embargo, la película jamás menciona al Mundial 2026 ni hace referencia alguna al partido entre Brasil y Escocia. Tampoco existe evidencia que permita considerar la historia como una predicción real. Se trata de una asociación posterior realizada por los usuarios a partir de una serie de coincidencias narrativas.
El episodio se transformó así en una de las historias más singulares del torneo, mezclando fútbol, ciencia ficción, supersticiones y teorías virales. Mientras algunos lo consideran una simple casualidad, otros alimentan el carácter enigmático de la coincidencia.
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