Gianni Infantino defendió el cooling break y respondió a las críticas: "Quiero enfatizar esto"

Infantino insistió en que el objetivo central es asegurar igualdad deportiva para todas las selecciones participantes. Según su visión, el cooling break permite que los equipos compitan bajo parámetros similares independientemente del horario o de las condiciones climáticas que les toque afrontar.

“Se basa puramente en la equidad deportiva y en los méritos deportivos. Quiero enfatizar esto. No se trata de dinero”, señaló el máximo dirigente del fútbol mundial, intentando poner fin a las especulaciones que surgieron desde distintos sectores acerca de un posible interés comercial detrás de la medida.

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Las críticas también apuntaron a que estas pausas generan espacios adicionales para la publicidad televisiva y podrían representar una fuente extra de ingresos para la organización. Frente a esa versión, Infantino fue categórico al explicar que el organismo que preside no obtiene beneficios económicos directos por los minutos adicionales de interrupción.

“No hay ingresos adicionales para la FIFA, ya que todos los acuerdos comerciales se firmaron con mucha antelación”, afirmó. De esa manera, buscó dejar en claro que la implementación del sistema no estuvo vinculada a cuestiones financieras ni a negociaciones con los dueños de los derechos de transmisión. Incluso reconoció que podrían existir ventajas comerciales para algunas cadenas televisivas, aunque aclaró que ese aspecto no forma parte de las motivaciones del organismo. “Los broadcasters, tal vez generen más, pero no lo sé. Así que, esto no es un tema financiero para nosotros. Para nosotros, es puramente un asunto deportivo”, sostuvo.