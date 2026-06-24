Gianni Infantino defendió el cooling break y respondió a las críticas: "Quiero enfatizar esto"
El presidente de la FIFA explicó los motivos detrás de las pausas de hidratación implementadas durante el Mundial 2026 y aseguró que la medida busca garantizar igualdad de condiciones.
Desde el comienzo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, uno de los temas más debatidos alrededor del torneo ha sido la implementación del denominado cooling break. La interrupción de tres minutos que se realiza cerca de la mitad de cada tiempo generó opiniones divididas entre futbolistas, entrenadores y aficionados, especialmente por el impacto que tiene en el desarrollo de los partidos.
Varios entrenadores manifestaron públicamente su desacuerdo con la medida. Entre ellos apareció Lionel Scaloni, quien consideró que estas pausas alteran el ritmo de juego y afectan el normal desarrollo de los encuentros. Sin embargo, desde la FIFA sostienen que la decisión responde a criterios estrictamente deportivos y de protección para los protagonistas.
Quien salió a respaldar públicamente la iniciativa fue Gianni Infantino. El presidente de la FIFA aprovechó una conferencia para aclarar los fundamentos de la medida y despejar las sospechas sobre posibles beneficios económicos derivados de estas interrupciones.
La respuesta de Gianni Infantino a las críticas por el odiado cooling break
“La razón principal es el calor. Pero lo que nos importa aún más es garantizar que todos los equipos, en cada partido, jueguen en las mismas condiciones”, explicó el dirigente, remarcando que las altas temperaturas registradas en varias sedes del Mundial obligaron al organismo a tomar recaudos para proteger la salud de los futbolistas.
Infantino insistió en que el objetivo central es asegurar igualdad deportiva para todas las selecciones participantes. Según su visión, el cooling break permite que los equipos compitan bajo parámetros similares independientemente del horario o de las condiciones climáticas que les toque afrontar.
“Se basa puramente en la equidad deportiva y en los méritos deportivos. Quiero enfatizar esto. No se trata de dinero”, señaló el máximo dirigente del fútbol mundial, intentando poner fin a las especulaciones que surgieron desde distintos sectores acerca de un posible interés comercial detrás de la medida.
Las críticas también apuntaron a que estas pausas generan espacios adicionales para la publicidad televisiva y podrían representar una fuente extra de ingresos para la organización. Frente a esa versión, Infantino fue categórico al explicar que el organismo que preside no obtiene beneficios económicos directos por los minutos adicionales de interrupción.
“No hay ingresos adicionales para la FIFA, ya que todos los acuerdos comerciales se firmaron con mucha antelación”, afirmó. De esa manera, buscó dejar en claro que la implementación del sistema no estuvo vinculada a cuestiones financieras ni a negociaciones con los dueños de los derechos de transmisión. Incluso reconoció que podrían existir ventajas comerciales para algunas cadenas televisivas, aunque aclaró que ese aspecto no forma parte de las motivaciones del organismo. “Los broadcasters, tal vez generen más, pero no lo sé. Así que, esto no es un tema financiero para nosotros. Para nosotros, es puramente un asunto deportivo”, sostuvo.
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