No es Real Madrid: el gigante de Europa dispuesto a pagar lo que sea a River por Franco Mastantuono

Franco Mastantuono sigue despertando el interés de los principales clubes de Europa, pero River no está dispuesto a negociar: la cláusula de salida es de 45 millones de euros y no se aceptarán cifras menores. En medio del seguimiento de potencias como Real Madrid, Atlético de Madrid, Manchester United, Inter y Olympique de Marsella, hay un solo equipo que no dudó ante el alto monto: Paris Saint-Germain.