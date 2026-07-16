Senador peronista sobre el trapo malvinero de la Selección: "Me llena de orgullo"
Durante la sesión de este jueves, el chubutense Carlos Linares manifestó su orgullo por los jugadores que se animaron a "romper el protocolo de FIFA y de quien sea".
Horas antes de la semifinal entre la Argentina e Inglaterra, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Moneoliva, avalaba la prohibición de ingresar al estadio de Atlanta donde se disputó el partido con banderas o mensajes alusivos a las Islas Malvinas, al considerarlos como “mensajes de odio”.
"No se podrá ingresar con banderas o mensajes políticos vinculados a Malvinas", afirmaba la funcionaria, señalando que se prohibía el ingreso de “una bandera, camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político o provocación racial”, agregaba tras una reunión de coordinación que había mantenido con autoridades estadounidenses y de la FIFA.
Las declaraciones provocaron una ola de críticas en las redes sociales, donde usuarios recordaron la confesa admiración de Javier Milei por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, considerada una criminal de guerra por quienes recuerdan el hundimiento del Crucero General Belgrano mientras se encontraba fuera del área de exclusión, que costó la vida de 323 argentinos.
Y, sobre todo, la respuesta material de la Selección Argentina tras la victoria ante el combinado inglés, desplegando el “trapo” con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, que conmovió a todos los argentinos y recorrió el mundo como una consigna insoslayable.
El orgullo del senador Carlos Linares
Fue el senador peronista Carlos Linares quien, además, reivindicó el gesto de los jugadores en el ámbito de la cámara alta, al asegurar que lo "llenó de orgullo ver a los jugadores romper el protocolo" impuesto por el Ministerio de Seguridad, la FIFA y las autoridades de los Estados Unidos.
Al presentar una cuestión de privilegio durante la sesión de este jueves, el representante de Chubut dijo: “Veo que hay muchas camisetas argentinas hoy acá. Pero me preocupa que este Gobierno, su ministra de Seguridad, horas antes del partido decía que no había que tener eslogan o dibujos de nuestras queridas Islas Malvinas".
Aseguró que "nosotros sí creemos que hay que mezclar los temas, que el tema Malvinas se habla en todos lados y en cada lugar que haya un argentino. Y si algo es argentino, es el fútbol".
"Me llenó de orgullo ver que ese puñado de jugadores jóvenes, en contra de todo lo que decían, agarraron ese famoso trapo que decía que ‘Las Malvinas son argentinas’, rompiendo el protocolo de FIFA y de quien sea", destacó Linares.
Al apuntar contra la gestión anarcocapitalista, señaló: "No puedo entender a esta altura cómo todavía hay un Gobierno negacionista", agregando que con la reforma de la llamada Ley de Tierras "seguimos profundizando la entrega, diciendo que esto es lo nuevo".
"No es solamente una casaca, es respeto a las instituciones, al trabajo. Si algo me llena de orgullo, más allá del triunfo, más allá de lo que pase el domingo en una final, que ya no le podemos pedir más a estos chicos, es el orgullo de haber roto el protocolo y haber enarbolado esos trapos que decían ‘Las Malvinas son argentinas’", concluyó el chubutense.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario