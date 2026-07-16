Senador peronista sobre el trapo malvinero de la Selección: "Me llena de orgullo"

La Selección Argentina y su trapo malvinero.

Al presentar una cuestión de privilegio durante la sesión de este jueves, el representante de Chubut dijo: “Veo que hay muchas camisetas argentinas hoy acá. Pero me preocupa que este Gobierno, su ministra de Seguridad, horas antes del partido decía que no había que tener eslogan o dibujos de nuestras queridas Islas Malvinas".

Aseguró que "nosotros sí creemos que hay que mezclar los temas, que el tema Malvinas se habla en todos lados y en cada lugar que haya un argentino. Y si algo es argentino, es el fútbol".

"Me llenó de orgullo ver que ese puñado de jugadores jóvenes, en contra de todo lo que decían, agarraron ese famoso trapo que decía que ‘Las Malvinas son argentinas’, rompiendo el protocolo de FIFA y de quien sea", destacó Linares.

Al apuntar contra la gestión anarcocapitalista, señaló: "No puedo entender a esta altura cómo todavía hay un Gobierno negacionista", agregando que con la reforma de la llamada Ley de Tierras "seguimos profundizando la entrega, diciendo que esto es lo nuevo".

"No es solamente una casaca, es respeto a las instituciones, al trabajo. Si algo me llena de orgullo, más allá del triunfo, más allá de lo que pase el domingo en una final, que ya no le podemos pedir más a estos chicos, es el orgullo de haber roto el protocolo y haber enarbolado esos trapos que decían ‘Las Malvinas son argentinas’", concluyó el chubutense.