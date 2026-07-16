Malvinas: Javier Milei arremetió contra los "berrinches propios de un adolescente termo mononeuronal"
El Presidente, poseído por un inusual fervor patriótico, atacó a quienes relativizan los esfuerzos de su gobierno por la recuperación de las islas del Atlántico Sur.
Tras el despliegue del trapo malvinero por parte de la Selección Argentina luego del épico triunfo ante el combinado de Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, Javier Milei parece haberse convertido en fervoroso defensor de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.
El confeso admirador de Margaret Thatcher recibió innumerables críticas en redes sociales —territorio virtual adonde no hasta mucho era considerado intocable— luego de que celebrara el triunfo nacional sobre los ingleses: nadie dejó pasar sus declaraciones sobre quien es considerada criminal de guerra al ordenar del hundimiento del Crucero General Belgrano.
Tampoco sus erráticas políticas diplomáticas con relación a la soberanía argentina sobre el archipiélago usurpado por el Reino Unido, que incluyen vacilaciones al reclamarla ante el propio gobierno británico, considerado un aliado por la administración anarcocapitalista.
Y ahora, en alusión a las palabras del senador Carlos Linares en la sesión de este jueves y a las generalizadas críticas de dirigentes opositores, el Presidente apuntó contra los “berrinches propios de un adolescente termo mononeuronal”.
También aseguró que “nosotros por la vía diplomática cada día estamos más cerca de la recuperación de las Islas Malvinas” al referirse a declaraciones de un ignoto Marc Zell realizadas desde Israel.
“Mientras algunos se dedican a hacer berrinches propios de un adolescente termo mononeuronal, nosotros por la vía diplomática cada día estamos más cerca de la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y el espacio marítimo circulante”, afirmó Milei en redes sociales, al republicar un posteo de su medio de cabecera: La Derecha Diario.
Ese portal dirigido por el español Javier Negre cita a Zell, quien en marzo pasado dice haber sugerido “que la Administración Trump debería reconsiderar la política de EEUU sobre las Falklands/Malvinas a la luz de la disposición de Argentina a respaldar a Estados Unidos, mientras que Gran Bretaña se negó a hacer lo mismo en el Estrecho de Ormuz”.
En una nueva publicación en X, el abogado estadounidense israelí señala que “Argentina venció a Inglaterra 2-1” y al finalizar el partido “sus jugadores desplegaron una pancarta en el campo: ‘Las Malvinas son Argentinas’”.
Dice que “la FIFA podría multarlos. La prensa británica está indignada. Pero Argentina ha sido un amigo leal de Estados Unidos y de Israel, y los amigos merecen ser escuchados” con respecto al reclamo de nuestro país sobre las Malvinas.
Quién es Marc Zell
Para Javier Milei, las declaraciones de Marc Zell ponen a nuestro país “más cerca de la recuperación de las Islas Malvinas”, aunque se trate solo de un abogado republicano que preside la Republicans Overseas Israel (Republicanos en el Exterior o en Ultramar de Israel) y un avezado estudioso del sionismo.
En 1977 se graduó por la Universidad de Maryland con un doctorado en Derecho y con el nuevo milenio fundó el bufete multinacional Zell, Aron & Co., con sede en Jerusalén, especializado en derecho comercial e internacional; preside actualmente el Comité Ejecutivo de la Universidad de Ariel, ubicada en Cisjordania.
En agosto de 2017 condenó a manifestantes que expresaron su repudio a una concentración de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia, culpándolos por los hechos de violencia que se sucedieron en el lugar y calificándolos como “la cara fea del progresismo”. En 2016 fue uno de los impulsores de la candidatura presidencial de Donald Trump.
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