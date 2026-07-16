Malvinas: Javier Milei arremetió contra los "berrinches propios de un adolescente termo mononeuronal"

“Mientras algunos se dedican a hacer berrinches propios de un adolescente termo mononeuronal, nosotros por la vía diplomática cada día estamos más cerca de la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y el espacio marítimo circulante”, afirmó Milei en redes sociales, al republicar un posteo de su medio de cabecera: La Derecha Diario.

La publicación de Javier Milei en X.

Ese portal dirigido por el español Javier Negre cita a Zell, quien en marzo pasado dice haber sugerido “que la Administración Trump debería reconsiderar la política de EEUU sobre las Falklands/Malvinas a la luz de la disposición de Argentina a respaldar a Estados Unidos, mientras que Gran Bretaña se negó a hacer lo mismo en el Estrecho de Ormuz”.

En una nueva publicación en X, el abogado estadounidense israelí señala que “Argentina venció a Inglaterra 2-1” y al finalizar el partido “sus jugadores desplegaron una pancarta en el campo: ‘Las Malvinas son Argentinas’”.

Dice que “la FIFA podría multarlos. La prensa británica está indignada. Pero Argentina ha sido un amigo leal de Estados Unidos y de Israel, y los amigos merecen ser escuchados” con respecto al reclamo de nuestro país sobre las Malvinas.

Quién es Marc Zell

Para Javier Milei, las declaraciones de Marc Zell ponen a nuestro país “más cerca de la recuperación de las Islas Malvinas”, aunque se trate solo de un abogado republicano que preside la Republicans Overseas Israel (Republicanos en el Exterior o en Ultramar de Israel) y un avezado estudioso del sionismo.

En 1977 se graduó por la Universidad de Maryland con un doctorado en Derecho y con el nuevo milenio fundó el bufete multinacional Zell, Aron & Co., con sede en Jerusalén, especializado en derecho comercial e internacional; preside actualmente el Comité Ejecutivo de la Universidad de Ariel, ubicada en Cisjordania.

En agosto de 2017 condenó a manifestantes que expresaron su repudio a una concentración de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia, culpándolos por los hechos de violencia que se sucedieron en el lugar y calificándolos como “la cara fea del progresismo”. En 2016 fue uno de los impulsores de la candidatura presidencial de Donald Trump.