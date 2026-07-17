El audio del hincha que ingresó al estadio la bandera sobre Malvinas: "Sacrifiquémosla"

“Fue terrible cómo hicimos la bandera: es un pedazo de sábana que agarramos del hotel… Faltando cinco minutos bajé y el de seguridad me decía que la cierre hasta que el chabón fue a buscar un policía y cuando vi que se venía” un amigo le dijo: “Vamos a tirársela a los jugadores: sacrifiquémosla. Y la tiró y la abrió Lo Celso”.

“Jugábamos con Inglaterra y queríamos dejar un mensaje que es lo que piensan todos los argentinos… Es el sentimiento que tienen todos los argentinos: son argentinas, y lo vio todo el mundo”, concluye el audio que trascendió en las últimas horas.