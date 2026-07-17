El audio del hincha que ingresó al estadio la bandera sobre Malvinas: "Sacrifiquémosla"
Ahora trascendió un audio en el que el autor del trapo que conmociona al mundo cuenta cómo ingresaron la bandera con la consigna y por qué llegó hasta los jugadores de la Selección.
Como se sabe, tras la épica victoria ante Inglaterra jugadores de la Selección Argentina desafiaron a la FIFA, a las autoridades de los Estados Unidos y al Gobierno argentino al desplegar un trapo con un mensaje inequívoco: “Las Malvinas son argentinas”.
Es que horas antes de la semifinal, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, avalaba la prohibición de ingresar al estadio de Atlanta con banderas o mensajes alusivos a las Islas Malvinas, al considerarlos “mensajes de odio”.
"No se podrá ingresar con banderas o mensajes políticos vinculados a Malvinas", decía la funcionaria, señalando que se prohibía el ingreso de “una bandera, camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político o provocación racial”, según lo que había acordado con autoridades estadounidenses y de la FIFA.
Sin embargo, hubo quien se animó a todo por la reivindicación de la soberanía e ingresó al estadio lo que estaba prohibido, lo que ni Monteoliva ni lo ingleses querían para convertirse en un nuevo símbolo de la aspiración que une a todos los argentinos, con excepción de algún trasnochado admirador de Margaret Thatcher.
Todavía sin identidad pero con una intención que lo define, ahora se conoció el audio del hincha argentino que logró la pequeña hazaña que se transformó en un enorme gesto simbólico que Giovani Lo Celso tomó en sus manos para dimensionarlo globalmente.
“Fue terrible cómo hicimos la bandera: es un pedazo de sábana que agarramos del hotel… Faltando cinco minutos bajé y el de seguridad me decía que la cierre hasta que el chabón fue a buscar un policía y cuando vi que se venía” un amigo le dijo: “Vamos a tirársela a los jugadores: sacrifiquémosla. Y la tiró y la abrió Lo Celso”.
“Jugábamos con Inglaterra y queríamos dejar un mensaje que es lo que piensan todos los argentinos… Es el sentimiento que tienen todos los argentinos: son argentinas, y lo vio todo el mundo”, concluye el audio que trascendió en las últimas horas.
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