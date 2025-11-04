No perdonaron: las tremendas chicanas de Banfield tras ganarle el Clásico del Sur a Lanús
El Taladro le ganó 2 a 1 al Granate por el Torneo Clausura 2025 y las redes se llenaron de idas y vuyeltas por el historial y el alivio del equipo local ante el descenso.
Banfield, que mostró un gran nivel colectivo y fue superior de principio a fin, derrotó a Lanús por 2 a 1 en el Clásico del Sur disputado en el estadio Florencio Sola y logró un triunfo clave para escapar del descenso. La victoria desató una ola de chicanas y mensajes irónicos hacia el Granate, en especial desde la cuenta oficial del Taladro, que recordó su amplio dominio histórico e hizo delirar a todos sus hinchas.
Apenas terminado el partido, la cuenta oficial de Banfield publicó un mensaje que encendió las redes: “+12”, en alusión a la diferencia de partidos a favor en los enfrentamientos entre ambos equipos. El comentario rápidamente se viralizó entre los hinchas, que replicaron el festejo con memes y bromas hacia el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino.
Otro mensaje que llamó mucho la atención fue el que hacía referencia al día del encuentro: “Domingo, lunes, local, visitante. Como vos quieras”, ironizando sobre la superioridad del “Taladro” sin importar las circunstancias de un cruce que tiene mucha historia.
Entre las publicaciones más comentadas, hubo una que se destacó por su tono humorístico y su guiño al universo cinematográfico. Banfield compartió una imagen con la frase “Yo soy tu padre”, en clara referencia a la famosa línea de Star Wars, utilizada para remarcar el dominio histórico sobre el “Granate”.
Por su parte, Lanús reservó a varios de sus titulares pensando en la final de la Copa Sudamericana, que disputará el próximo 22 de noviembre tras eliminar a Universidad de Chile con un triunfo por 1 a 0. Sin embargo, el alivio del “Taladro” y el sabor especial del clásico ganado marcaron una noche de fiesta para los hinchas de Banfield, que celebraron en la cancha y también en las redes sociales con todo.
