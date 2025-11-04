No perdonaron: las tremendas chicanas de Banfield tras ganarle el Clásico del Sur a Lanús

image

Por su parte, Lanús reservó a varios de sus titulares pensando en la final de la Copa Sudamericana, que disputará el próximo 22 de noviembre tras eliminar a Universidad de Chile con un triunfo por 1 a 0. Sin embargo, el alivio del “Taladro” y el sabor especial del clásico ganado marcaron una noche de fiesta para los hinchas de Banfield, que celebraron en la cancha y también en las redes sociales con todo.