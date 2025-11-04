Aseguran que la renovación de Mauro Icardi en el Galatasaray es "imposible"

Y manifestó: “Ahí se empezó a desgastar todo y lo que me dicen es que el sueldo que le pagan hoy no quieren seguir pagándoselo. La idea es recortarle a la mitad el sueldo para que siga y Mauro no quiere saber nada con eso”.

“Para el Galatasaray, la situación de Icardi no es prioridad hoy y saben que el público lo quiere pero ya están pensando en descartarlo para el próximo año. Así está la cosa hoy, mañana te seguiré contando pero la renovación es imposible en estos términos actuales me dicen”, concluyó contundente.