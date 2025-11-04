Aseguran que la renovación de Mauro Icardi en el Galatasaray es "imposible"
Su representante encendió las alarmas con una advertencia al Galatasaray. ¿Se avecina una negociación o una despedida?.
La incertidumbre sobre el futuro de Mauro Icardien el Galatasaray ha captado la atención del fútbol internacional. El delantero argentino, cuyo contrato con el club turco finaliza al término de la temporada, ha manifestado su deseo de continuar en Estambul y está dispuesto a aceptar una reducción significativa de su salario para facilitar la renovación, según informó Hurriyet. Sin embargo, parece que el club lo dejará libre.
“El representante de Icardi, Elio Pino, aseguró en los últimos días que no recibieron propuesta de renovación del conjunto turco y según mi info no la van a recibir porque el malestar con Maurito es total tal como te vengo contando desde principios de 2025”, contó Juan Etchegoyen en su programa.
“Si bien no lo hacen público, Galatasaray no está conforme con Mauro Icardi por varias cosas. Primero con lo que sucedió el año pasado ya que ellos querían que la recuperación se haga en Estambul y Mauro se fue a Argentina y apareció en muletas en boliches, situación que no cayó bien”, dijo Etchegoyen.
Y manifestó: “Ahí se empezó a desgastar todo y lo que me dicen es que el sueldo que le pagan hoy no quieren seguir pagándoselo. La idea es recortarle a la mitad el sueldo para que siga y Mauro no quiere saber nada con eso”.
“Para el Galatasaray, la situación de Icardi no es prioridad hoy y saben que el público lo quiere pero ya están pensando en descartarlo para el próximo año. Así está la cosa hoy, mañana te seguiré contando pero la renovación es imposible en estos términos actuales me dicen”, concluyó contundente.
