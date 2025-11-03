Banfield y Lanús juegan un lunes: los clásicos que también se disputaron un día de semana
El clásico del sur se jugará este lunes a las 21.15 en el Florencio Sola, algo inusual en el fútbol argentino. Sin embargo, otros cinco grandes duelos también se jugaron entre semana en los últimos años.
El enfrentamiento entre Banfield y Lanús tendrá condimentos especiales. Además de la rivalidad histórica de un clásico del fútbol argentino, ambos equipos atraviesan realidades diferentes en el Torneo Clausura 2025, lo que le suma tensión al duelo. El Taladro busca mejorar su rendimiento en casa, mientras que el Granate intenta mantenerse entre los primeros puestos además de encontrarse en la final de la Copa Sudamericana.
La particularidad está en la fecha: el partido se jugará un lunes, fuera de la programación tradicional de los sábados o domingos, en los que suelen disputarse los clásicos más importantes del fútbol argentino. Algo que sin lugar a dudas llama mucho la atención pero que tiene algunos precedentes.
Los otros clásicos que se jugaron entre semana
A lo largo de los últimos años, varios encuentros históricos se desarrollaron fuera del fin de semana, ya sea por cuestiones de calendario, seguridad o televisión. Estos son algunos de los casos más recordados:
- Gimnasia (LP) 3 - 1 Estudiantes (LP) | Torneo Clausura 2010 | Miércoles 3 de febrero.
- Boca 2 - 0 River | Torneo Clausura 2010 | Jueves 25 de marzo.
- Estudiantes (LP) 2 - 0 Gimnasia (LP) | Torneo Apertura 2010 | Miércoles 29 de septiembre.
- River 1 - 0 Boca | Torneo Apertura 2010 | Martes 16 de noviembre.
- Rosario Central 1 - 0 Newell’s | Liga Profesional 2022 | Jueves 21 de julio.
En todos los casos, se trató de partidos del torneo local, ya que los encuentros por copas internacionales quedan excluidos de esta lista por motivos de calendario.
Expectativa en el sur del conurbano por el clásico entre Banfield y Lanús
Con el clásico programado para un lunes por la noche, la expectativa en el sur del conurbano bonaerense es alta. Banfield y Lanús buscarán no solo quedarse con los tres puntos, sino también con un nuevo enfrentamiento entre ambos que promete ser más apasionante que nunca.
