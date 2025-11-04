Banfield se quedó con el clásico ante Lanús y se metió en zona de playoffs del Torneo Clausura
El "Taladro" de Pedro Troglio cortó con la buena racha del "Granate" finalista de la Sudamericana, y se impuso 2-1 de local para meterse en puestos de clasificación.
Banfield se impuso este lunes ante Lanús en el estadio Florencio Sola, en una nueva edición del histórico Clásico del Sur, correspondiente al interzonal de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025.
Fue un partido con condimentos de sobra: el "Taladro", que pelea por entrar a los playoffs, necesitaba una victoria que lo mantenga en carrera; mientras que el "Granate" llegaba con el envión anímico de haber alcanzado la final de la Copa Sudamericana.
En este marco, el primero que golpeó fue el conjunto local, que se puso 1-0 en el primer tiempo con el tanto de Bruno Sepúlveda; mientras que en el complemento, Agustín Auzmendi amplió el marcador. Toto Salvio descontó sobre la hora para decorar el resultado.
El equipo dirigido por Pedro Troglio llegaba revitalizado tras vencer 2-1 a Independiente Rivadavia, resultado que cortó una racha de cuatro encuentros sin triunfos. Ahora con 20 puntos en la tabla, se afianzó en zona de clasificación y hasta se puso a 3 unidades de la cima.
El "Granate", por su parte, llevaba atravesando un presente brillante. El conjunto de Mauricio Pellegrino derrotó a Universidad de Chile y se metió en la final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Mineiro en Paraguay.
Banfield vs. Lanús: formaciones
- Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Santiago López García, Martín Río, Santiago Esquivel, Gonzalo Ríos, Ignacio Abraham; Mauro Méndez, Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
- Lanús: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Mauricio Pellegrino.
Banfield vs. Lanús: otros datos
- Hora: 21:15.
- Estadio: Florencio Sola.
- Árbitro: Facundo Tello.
- VAR: Lucas Novelli.
- TV: TNT Sports Premium.
